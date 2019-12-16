В матче 17-го тура Английской Премьер-Лиги встречались две команды, расположенные на полюсах турнирной таблицы.

Лидер первенства – "Ливерпуль" играл на выезде против "Уотфорда".

Команда с "Северного полюса" обыграла команду "Южного полюса" со счетом 2:0.

Дублем отметился Мохамед Салах. Особенно хорош был второй гол 27-летнего египтянина, забитого на 90-й минуте.

Отметим, что благодаря осечке "Лестера" в домашнем матче против "Эвертона", отрыв "красных" от "лис" увеличился до 10 очков.