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Салах забил изящный гол пяткой между ног защитнику в матче Английской Премьер-Лиги

Египтянин забил свой 9-й гол в чемпионате.

Салах забил изящный гол пяткой между ног защитнику в матче Английской Премьер-Лиги
Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG

В матче 17-го тура Английской Премьер-Лиги встречались две команды, расположенные на полюсах турнирной таблицы.

Лидер первенства – "Ливерпуль" играл на выезде против "Уотфорда".

Команда с "Северного полюса" обыграла команду "Южного полюса" со счетом 2:0.

Дублем отметился Мохамед Салах. Особенно хорош был второй гол 27-летнего египтянина, забитого на 90-й минуте.

Отметим, что благодаря осечке "Лестера" в домашнем матче против "Эвертона", отрыв "красных" от "лис" увеличился до 10 очков.

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