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ГлавнаяСпорт

Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

Немец положил конец спекуляциям о смене места работы.

Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о лонгировании контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Вместе с ним продлили контракты и его ассистенты - Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс.

Напомним, Клопп стал тренером "Ливерпуля" в октябре 2015 года. Однако свой первый трофей под его руководством "красные" выиграли лишь 4,5 года спустя – в 2019 году в шестой раз в истории клуба выиграв Лигу Чемпионов/Кубок европейских чемпионов.

Ранее немецкий специалист заявлял, что собирался взять перерыв после 2022 года, т.е. после своего окончания контракта с мерсисайдцами.

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