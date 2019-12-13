Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о лонгировании контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Вместе с ним продлили контракты и его ассистенты - Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс.

Напомним, Клопп стал тренером "Ливерпуля" в октябре 2015 года. Однако свой первый трофей под его руководством "красные" выиграли лишь 4,5 года спустя – в 2019 году в шестой раз в истории клуба выиграв Лигу Чемпионов/Кубок европейских чемпионов.

Ранее немецкий специалист заявлял, что собирался взять перерыв после 2022 года, т.е. после своего окончания контракта с мерсисайдцами.