Ливерпуль побил клубный рекорд в чемпионате Англии 31-летней давности

"Красные" не проигрывают с января.

Фото: EPA/UPG "Ливерпуль"

📈 - @LFC set a new club top flight record of 32 consecutive matches unbeaten. Their previous best was 31 from May 1987 to March 1988 (W23-D8-L0). #MerseysideDerby — Gracenote Live (@GracenoteLive) 4 декабря 2019 г.

В последний раз "красные" проигрывали в АПЛ 3 января, уступив на выезде "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне действующие вице-чемпионы Англии потеряли очки только однажды, сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) на "Олд Траффорд".

Отрыв от ближайшего соперника – "Лестера" составляет 8 очков.

Ближайший матч чемпионата подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с "Борнмутом" в субботу, 7 декабря.