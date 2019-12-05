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Ливерпуль побил клубный рекорд в чемпионате Англии 31-летней давности

"Красные" не проигрывают с января.

&quot;Ливерпуль&quot;
Фото: EPA/UPG
"Ливерпуль"
Накануне "Ливерпуль" в рамках Английской Премьер-Лиги выиграл мерсисайдское дерби у "Эвертона" (5:2) и, тем самым, установил клубный рекорд в элитном английском дивизионе, не потерпев ни одного поражения в 32-х предыдущих матчах, сообщает Gracenote Live.
Прежний рекорд был установлен 31 год назад.

В последний раз "красные" проигрывали в АПЛ 3 января, уступив на выезде "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне действующие вице-чемпионы Англии потеряли очки только однажды, сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) на "Олд Траффорд".

Отрыв от ближайшего соперника – "Лестера" составляет 8 очков.

Ближайший матч чемпионата подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с "Борнмутом" в субботу, 7 декабря.

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