Ливерпуль побил клубный рекорд в чемпионате Англии 31-летней давности

Прежний рекорд был установлен 31 год назад.
📈 - @LFC set a new club top flight record of 32 consecutive matches unbeaten. Their previous best was 31 from May 1987 to March 1988 (W23-D8-L0). #MerseysideDerby— Gracenote Live (@GracenoteLive) 4 декабря 2019 г.
В последний раз "красные" проигрывали в АПЛ 3 января, уступив на выезде "Манчестер Сити" со счетом 1:2.
В нынешнем сезоне действующие вице-чемпионы Англии потеряли очки только однажды, сыграв вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) на "Олд Траффорд".
Отрыв от ближайшего соперника – "Лестера" составляет 8 очков.
Ближайший матч чемпионата подопечные Юргена Клоппа сыграют на выезде с "Борнмутом" в субботу, 7 декабря.