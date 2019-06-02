В столице Испании на домашней арене "Атлетико" "Ванда Метрополитано" состоялся финальный матч Лиги Чемпионов.
В битве за главный европейский клубный трофей второй раз в истории сошлись две британские команды - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Победу одержали номинальные гости - "Ливерпуль" 2:0.
Активная фаза игры началась на 24-й секунде поединка, когда игрок "красных" Садио Мане попал мячом в высоко поднятую в собственной штрафной площади руку футболиста "шпор" Муссы Сиссоко. Рефери матча, словенец Дамир Скомина без раздумий указал на "точку".
Мохамед Салах прошил ударом Уго Льориса - 1:0 повел клуб с берегов Мерси.
Второй тайм протекал на одном дыхании. Обе команды продемонстрировали качественный футбол. Однако, "Ливерпулю" удалось за счет сбалансированный игры в обороне и атаке до последних минут удерживать победный для себя счет. К тому же непробиваемым был в этот вечер голкипер Алисон.
А за 3 минуты до окончания основного времени матча вышедший на замену Дивок Ориги удвоил преимущество "красных" 2:0.
"Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал сильнейшим футбольным клубом Европы. А Юрген Клопп прервал безрадостную для себя серию из шести проигранных подряд финалов.
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