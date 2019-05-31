Итальянский гранд рассматривает кандидатуру Фонсеки на пост наставника команды, - СМИ

Руководство "Милана" рассматривает кандидатуру главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки на пост наставника команды, сообщает Milannews.it

Инвесторы 18-кратных чемпионов Италии хотят, чтобы команду возглавил иностранный специалист, отмечает издание.

Кроме Фонсеки в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера входят Сержиу Консейсау, который в настоящее время возглавляет "Порту" и Нуно Эспириту Санту из "Вулверхэмптона".

Напомним, на текущей неделе "россонери" расторгли соглашение с Дженнаро Гаттузо.