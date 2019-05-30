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Главный тренер "Милана" добровольно отказался от 11 млн евро за расторжение контракта по инициативе клуба

Дженнаро Гаттузо настоящий альтруист.

Главный тренер "Милана" добровольно отказался от 11 млн евро за расторжение контракта по инициативе клуба
Дженнаро Гаттузо
Фото: EPA/UPG

Дженнаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера "Милана", отказался от неустойки в размере 11 млн евро, сообщает La Repubblica.

По словам уже экс-наставника Rossoneri, "Милан" для него никогда не был вопросом денег. 

Гаттузо лишь попросил, чтобы сотрудники его тренерского штаба получили всю зарплату за 24 месяца одним платежом.

"Я поступил так, потому что мое участие в истории "Милана" никогда не будет вопросом денег, – цитирует Гаттузо издание. - Когда меня не будет в команде, то они в любой момент могут остаться без работы и денег. Я не могу допустить этого", - резюмировал Дженнаро.

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