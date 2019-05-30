Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
ГлавнаяСпорт

Главный тренер "Челси" в свои 60 лет выиграл лишь первый трофей в качестве тренера в профессиональном футболе

Маурицио Сарри пришлось идти к своему первому трофею долгих 29 лет.

Главный тренер "Челси" в свои 60 лет выиграл лишь первый трофей в качестве тренера в профессиональном футболе
Маурицио Сарри
Фото: EPA/UPG

Накануне Маурицио Сарри привел "Челси" к триумфу в Лиге Европы.

Для 60-летнего итальянского специалиста этот трофей стал первым в профессиональной карьере тренера.

Бывший банковский клерк начал свою тренерскую карьеру в 1990 году. Однако до своего первого сезона в высшем итальянском дивизионе Сарри сменил 16 команд за 14 лет.

В 2012 году Маурицио возглавил команду Серии В "Эмполи" и в кампании 2014/2015 вывел тосканцев в Серию А.

В 2015 году Сарри сменил "Эмполи" на "Наполи", с которым за три сезона не сумел победить ни в одном турнире.

Однако, уже в дебютном сезоне в "Челси" Сарри выиграл еврокубок. 

В этом сезоне "пенсионеры" были близки к победе в Кубке английской Лиги, но в финале команда Сарри проиграла по пенальти "Манчестер Сити". Всего Сарри одержал 39 побед, чаще в первом сезоне с "Челси" побеждал только Жозе Моуриньо (42 - в сезоне 2004/05).

Добавим, что итальянский наставник стал самым возрастным тренером, который выиграл Лигу Европы. На момент победы Сарри было 60 лет и 139 дней. Ранее рекорд принадлежал португальцу Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), который выиграл этот турнир с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также