Главный тренер "Челси" в свои 60 лет выиграл лишь первый трофей в качестве тренера в профессиональном футболе

Накануне Маурицио Сарри привел "Челси" к триумфу в Лиге Европы.

Для 60-летнего итальянского специалиста этот трофей стал первым в профессиональной карьере тренера.

Бывший банковский клерк начал свою тренерскую карьеру в 1990 году. Однако до своего первого сезона в высшем итальянском дивизионе Сарри сменил 16 команд за 14 лет.

В 2012 году Маурицио возглавил команду Серии В "Эмполи" и в кампании 2014/2015 вывел тосканцев в Серию А.

В 2015 году Сарри сменил "Эмполи" на "Наполи", с которым за три сезона не сумел победить ни в одном турнире.

Однако, уже в дебютном сезоне в "Челси" Сарри выиграл еврокубок.

В этом сезоне "пенсионеры" были близки к победе в Кубке английской Лиги, но в финале команда Сарри проиграла по пенальти "Манчестер Сити". Всего Сарри одержал 39 побед, чаще в первом сезоне с "Челси" побеждал только Жозе Моуриньо (42 - в сезоне 2004/05).

Добавим, что итальянский наставник стал самым возрастным тренером, который выиграл Лигу Европы. На момент победы Сарри было 60 лет и 139 дней. Ранее рекорд принадлежал португальцу Жозе Моуринью (54 года и 118 дней), который выиграл этот турнир с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году.