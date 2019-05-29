В Украинской Премьер-лиге определился клуб, который вылетел в Первую лигу

В Украинской Премьер-лиге состоялся заключительный тур в нижней части турнирной таблице, по итогам которого определились команды, которые покинут высший дивизион и которые сыграют переходные матчи за право остаться в УПЛ на следующий сезон.

"Арсенал-Киев" проиграл домашний поединок "Карпатам" 2:3 и занял в чемпионате Украины последнее место.

В свою очередь, львовяне заняли 10-е место и сыграют переходные матчи против третьей команды Первой лиги луцкой "Волыни".

Еще один клуб УПЛ сыграет стыковые матчи за право играть в Премьер-лиге в следующем сезоне – это занявший предпоследнее место одесский "Черноморец", обыгравший в заключительном матче "Десну" 3:0.

Соперником одесситов по стыковым матчам будет "Колос" из Ковалевки, занявший в Первой лиге второе место.

Переходные матчи состоятся 4 и 8 июня.

Из Первой лиги в элиту с первого места вышел "СК Днепр-1".