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"Арсенал-Киев" близок к подписанию форварда московского "Спартака"

Идриса Самбу может оказаться в Киеве.

"Арсенал-Киев" близок к подписанию форварда московского "Спартака"
Идриса Самбу
Фото: instagram.com/idrisasambu86

Форвард московского "Спартака" Идриса Самбу, выступающий на правах аренды за бельгийский "Мускрон", может перейти в киевский "Арсенал", сообщает Footboom.

Детали потенциальной сделки не разглашаются.

Самба является воспитанником "Порту". 20-летний уроженец Гвинеи-Бисау выступал за различные юношеские сборные Португалии.

 В "Спартак" Идриса перешел в 2017 году. Он играл только за "Спартак-2", за который провел 27 матчей и забил 4 гола.

В текущем сезоне Самба принял участие в семи встречах в составе "Мускрона" и отметился одним забитым мячом.

Главное преимущество Самбу – его физические данные. На фоне сверстников он выделяется телосложением и длиной ног. Благодаря высокой скорости он с легкостью уходит от защитников, берет игру на себя и обостряет с фланга. Чаще всего Самбу выходит на позиции вингера, но может исполнить и роль центрфорварда.

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