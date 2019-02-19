Накануне в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" принимал "Манчестер Юнайтед" и бесславно уступил 0:2.

Отметим, что в последних десяти встречах Английской Премьер-Лиги "пенсионеры" проиграли четыре поединка, при этом разгромно уступив "Манчестер Сити" (0:6) и "Борнмуту" (0:4).

Кроме вылета из Кубка Англии подопечные Маурицио Сарри опустились на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Перспективы итальянского специалиста на "Стэмфорд Бридж" выглядят всё более туманно.

Недовольство положением дел в команде выразили и фанаты лондонского клуба, которые во время матча против МЮ скандировали оскорбительные кричалки.

Болельщики "Челси" сопровождали игру с манкунианцами выкриками "да пошел ты (в мягкой форме – прим. LB.ua) саррибол" и "ты не знаешь, что делаешь", намекая на довольно оборонительный стиль игры "Челси". Кроме того, фаны выкрикивали "хотим Лэмпарда вместо тебя".

Fans are turning on Sarri now...



Don't like where this is going pic.twitter.com/qjT9KIaP6C — Lewis (@CarefreeLewisG) 18 февраля 2019 г.

Следующий поединок лондонцы проведут в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" 21 февраля (матч в Швеции "Челси" выиграл 2:1), а уже 24 февраля для Сарри наступит судный день - в финале Кубка Лиги "Челси" встретится с "Манчестер Сити".

Что касается Манчестер Юнайтед, то "красные дьяволы впервые победили "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со времен Алекса Фергюсона.