Накануне в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Челси" на "Стэмфорд Бридж" принимал "Манчестер Юнайтед" и бесславно уступил 0:2.
Отметим, что в последних десяти встречах Английской Премьер-Лиги "пенсионеры" проиграли четыре поединка, при этом разгромно уступив "Манчестер Сити" (0:6) и "Борнмуту" (0:4).
Кроме вылета из Кубка Англии подопечные Маурицио Сарри опустились на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
Перспективы итальянского специалиста на "Стэмфорд Бридж" выглядят всё более туманно.
Недовольство положением дел в команде выразили и фанаты лондонского клуба, которые во время матча против МЮ скандировали оскорбительные кричалки.
Болельщики "Челси" сопровождали игру с манкунианцами выкриками "да пошел ты (в мягкой форме – прим. LB.ua) саррибол" и "ты не знаешь, что делаешь", намекая на довольно оборонительный стиль игры "Челси". Кроме того, фаны выкрикивали "хотим Лэмпарда вместо тебя".
Fans are turning on Sarri now...— Lewis (@CarefreeLewisG) 18 февраля 2019 г.
Don't like where this is going pic.twitter.com/qjT9KIaP6C