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"Реал" сенсационно проиграл домашний матч аутсайдеру Ла Лиги

"Жирона" оказалась сильнее "Королевского клуба".

"Реал" сенсационно проиграл домашний матч аутсайдеру Ла Лиги
Жирона
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура чемпионата Испании на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" принимал "Жирону".

Матч завершился сенсационной победой каталонского клуба 2:1.

Встреча проходила в обоюдоостром ключе. Первый тайм был полностью за хозяевами - гол Каземиро на 25-й минуте (1:0) и масса неиспользованных моментов, тому подтверждение. Однако расконцентрация в завершающей стадии атаки привели к постепенной деградации игроков "Реала" на футбольном поле.

Во втором тайме футболисты "Жироны" этим воспользовались. Им удалось перевернуть ход поединка.

Перед тем, как Кристиан Стуани сравнял счет с пенальти на 65-й минуте (1:1), гости несколько раз простили "бланкос". Но лишь после того, как через 10 минут жирондинцы во второй раз огорчили Тибо Куртуа (1:2), подопечные Сантьяго Солари проснулись, создав в остатке матча достаточно моментов, чтобы хотя бы сравнять счет.

Но, "Жирона" выстояла и, таким образом, прервала свою серию из шести проигранных матчей подряд.

В свою очередь, "Реал" вновь на 9 очков отстал от "Барселоны" в чемпионской гонке.

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