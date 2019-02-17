Кшиштоф Пёнтек сполна оправдывает деньги, которые были затрачены на его покупку.

Фото: EPA/UPG Кшиштоф Пёнтек

Накануне в матче 24-го тура Серии А "Милан" в Бергамо одержал волевую победу над местной "Аталантой" 3:1.

Дублем отметился зимний новобранец "россонери" Кшиштоф Пёнтек.

Таким образом, поляк забил уже шесть голов в четырех матчах за "Милан", установив новый клубный рекорд, сообщает Football Italia.

Свои первые шесть голов за "Милан" 23-летний Пёнтек забил за 310 минут, что превосходит предыдущий рекорд шведа Гуннара Нордаля, которому для этого потребовалось 419 минут.

Следующим в списке идет итальянец Марио Балотелли, забивший первые 6 мячей за клуб за 433 минуты.

Напомним, Пёнтек стал игроком "Милана" в январе, будучи купленным у "Дженоа" за 35 млн евро. Поляк подписал с клубом контракт на 4,5 года.