В рамках четвертьфинала Кубка Италии "Аталанта" на своем поле принимала туринский "Ювентус".

Матч завершился сенсационным поражением подопечных Массимилиано Аллегри 0:3.

"Старая синьора", которая выступала практически боевым составом, может пенять абсолютно на свою несобранность.

В свою очередь, хозяева проявили в матче агрессию и, в нужный момент, выдержку.

Счет был открыт под занавес первого тайма (Тимоти Кастань, 37). Через две минуты Дуван Сапата удвоил преимущество Regina delle provinciali. А в эндшпиле поединка он же завершил разгром "Ювентуса".

Стоит добавить, что Bianconeri впервые под руководством Аллегри не победит в Кубке Италии.

Также "Ювентус" впервые в текущем сезоне проиграл на внутренней арене.

В полуфинале "Аталанта" встретится с "Фиорентиной", которая деклассировала "Рому" со счетом 7:1.