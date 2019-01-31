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"Ювентус" оглушительно вылетел с Кубка Италии

Туринцы разгромно проиграли в Бергамо.

"Ювентус" оглушительно вылетел с Кубка Италии
Ювентус
Фото: EPA/UPG

В рамках четвертьфинала Кубка Италии "Аталанта" на своем поле принимала туринский "Ювентус".

Матч завершился сенсационным поражением подопечных Массимилиано Аллегри 0:3.

"Старая синьора", которая выступала практически боевым составом, может пенять абсолютно на свою несобранность.

В свою очередь, хозяева проявили в матче агрессию и, в нужный момент, выдержку.

Счет был открыт под занавес первого тайма (Тимоти Кастань, 37). Через две минуты Дуван Сапата удвоил преимущество Regina delle provinciali. А в эндшпиле поединка он же завершил разгром "Ювентуса".

Стоит добавить, что Bianconeri впервые под руководством Аллегри не победит в Кубке Италии.

Также "Ювентус" впервые в текущем сезоне проиграл на внутренней арене.

В полуфинале "Аталанта" встретится с "Фиорентиной", которая деклассировала "Рому" со счетом 7:1.

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