В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В РФ задержан украинский кикбоксер Оленчик по делу об убийстве в Киеве (обновлено)
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
В Днепре по автомобилю выстрелили из РПГ
«Или Порошенко, или Путин»
«Или Порошенко, или Путин»
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
ГБР заявила о задержании командира воинской части в Северодонецке, военные отрицают (обновление)
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
В Николаеве у здания районного суда должник застрелил супружескую пару (обновлено)
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
В Ровно родителям дали неделю на вакцинацию детей от кори
ГлавнаяСпорт

Матч "Нанта" в чемпионате Франции приостановили в память о пропавшем Эмилиано Сале

Наставник "канареек" Вахид Халилходжич не смог сдержать слез.

Эмилиано Сала
Фото: instagram.com/emilianosala9
Эмилиано Сала

Накануне матч 22-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Сент-Этьеном" (1:1) был приостановлен рефери на 9-й минуте, после чего болельщики "канареек" исполнили песню в честь пропавшего над Ла-Маншем экс-игрока "Нанта" Эмилиано Салы и сопроводили минуту аплодисментами.

Аргентинец выступал в французском клубе с 2015 года, играя как раз под 9-м номером.

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич не смог сдержать слез по окончании посвященной игроку минуты.

Напомним, на французском побережье были найдены часть подушки кресла и обшивки самолета на котором, вероятно, находился новичок клуба Английской Премьер-Лиги - "Кардифф Сити" Сала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также