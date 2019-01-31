Фото: instagram.com/emilianosala9 Эмилиано Сала

Накануне матч 22-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Сент-Этьеном" (1:1) был приостановлен рефери на 9-й минуте, после чего болельщики "канареек" исполнили песню в честь пропавшего над Ла-Маншем экс-игрока "Нанта" Эмилиано Салы и сопроводили минуту аплодисментами.

Nantes coach Vahid Halilhodzic breaks down in tears at the end of the minute's applause for Sala last night. Incredibly moving footage: pic.twitter.com/zkTU52c7ta #PlayForSala — Robin Bairner (@RBairner) 31 января 2019 г.

Аргентинец выступал в французском клубе с 2015 года, играя как раз под 9-м номером.

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич не смог сдержать слез по окончании посвященной игроку минуты.

Напомним, на французском побережье были найдены часть подушки кресла и обшивки самолета на котором, вероятно, находился новичок клуба Английской Премьер-Лиги - "Кардифф Сити" Сала.