В рамках ответного четвертьфинального матча Copa del Rey "Барселона" на "Ноу Камп" принимала "Севилью" (напомним, первый поединок, в котором каталонцы выступали без Лионеля Месси, завершился победой андалусийцев 2:0).

В Барселоне "блаугранас" взяли убедительный реванш 6:1.

Несмотря на столь крупную победу, для подопечных Эрнесо Вальверде не все было так безоблачно.

Открыв в дебюте встречи счет с пенальти (Филиппе Коутиньо), хозяева спустя 14 минут получили 11-метровые уже в свои ворота. И сравняй счет Эвер Банега – всё в матче могло сложиться иначе.

Однако голкипер Яспер Силлессен парировал удар аргентинского легионера "Севильи", и тем самым разогнал каталонский локомотив до гиперзвуковой скорости – 4:0 повели хозяева к 54-й минуте.

Гол Гильерме Арана на 67-й минуте вернул интригу в двухраундовом противостоянии (4:1) – андалусийцам для выхода в полуфинал достаточно было забить только один гол.

Но Луис Суарес на 89-й (5:1) и Лионель Месси на 90+2 (6:1) похоронили последние надежды футболистов "Севильи" на благоприятный результат.