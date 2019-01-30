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Назначена дата и место первой защиты титула Гвоздиком

Защита Александра Гвоздика станет главным боем вечера бокса Top Rank.

Назначена дата и место первой защиты титула Гвоздиком
Александр Гвоздик
Фото: Boxingscene.com

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет первую защиту пояса 30 марта в Филадельфии, сообщил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти в интервью ESPN.

Бой 31-летнего украинца станет главным событием вечера, отметил Моретти. Мероприятие пройдет или на арене Liacouras Center, или на 2300 Arena.

При этом следующего соперника Гвоздика Моретти не назвал.

Добавим, что обязательным претендентом на титул Гвоздика стал Маркус Браун, однако команда украинца перехитрила обязательного претендента, назначив добровольную защиту титула на март.

Напомним, в начале декабря Гвоздик (16-0, 12 КО) завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

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