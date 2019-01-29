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Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой

Итальянский тренер отправил соперника в нокаут.

Тренер "Луккезе" в матче чемпионата Италии "вырубил" своего визави ударом головой

Главный тренер "Луккезе" Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию на пять месяцев после того, как отправил в нокаут тренера соперника, довольно мощно ударив его головой в лицо.

Инцидент произошел в матче Серии С (третий по силе футбольный дивизион).

В рамках 22-го тура в матче с "Алессандрией" (2:2) Фаварин был удален с поля на 90+6 минуте за пререкания с тренерским штабом противника.

Проходя мимо скамейки гостей, Фаварин сцепился с помощником главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино.

По словам Фаварина, он просто ответил на оскорбления и плевки со стороны скамейки соперника.

Добавим, что клубы являются соседями по турнирной таблице – "Алессандрия" набрала 21 очко и расположилась на 14-м месте, "Луккезе" с 19-ю очками – на 16-й строчке.

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