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Ведущий защитник "Динамо" повредил крестообразные связки и выбыл до конца сезона

Йосип Пиварич не поможет киевлянам в остатке сезона.

Ведущий защитник "Динамо" повредил крестообразные связки и выбыл до конца сезона
Йосип Пиварич
Фото: EPA/UPG

Хорватский легионер киевского "Динамо" Йосип Пиварич в недавнем контрольном матче с чешской "Спартой" (2:3) повредил передние крестообразные связки колена и выбыл на достаточно длительный срок, сообщает dynamo.kiev.ua.

По информации источника, серебряный призер Чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии будет прооперирован. Точные сроки и место проведения операции пока согласовываются, но, предварительно, она состоится в Мадриде.

Ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев. А это значит, что в нынешнем сезоне Йосип "Динамо" уже не поможет.

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