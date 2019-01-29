Ведущий защитник "Динамо" повредил крестообразные связки и выбыл до конца сезона

Хорватский легионер киевского "Динамо" Йосип Пиварич в недавнем контрольном матче с чешской "Спартой" (2:3) повредил передние крестообразные связки колена и выбыл на достаточно длительный срок, сообщает dynamo.kiev.ua.

По информации источника, серебряный призер Чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии будет прооперирован. Точные сроки и место проведения операции пока согласовываются, но, предварительно, она состоится в Мадриде.

Ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев. А это значит, что в нынешнем сезоне Йосип "Динамо" уже не поможет.