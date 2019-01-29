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ФИФА может запретить "Челси" совершать трансферы

Над лондонским клубом нависла угроза остаться без покупки новых игроков.

ФИФА может запретить "Челси" совершать трансферы
Челси
Фото: EPA/UPG

"Челси" могут запретить делать трансферы из-за возможных нарушений при оформлении переходов молодых футболистов, сообщает The Guardian.

Дисциплинарный комитет ФИФА начал повторное изучение случаев более ста трансферов в лондонский клуб игроков моложе 18 лет за последние годы, отмечает издание.

По правилам ФИФА, клубы могут оформлять трансферы несовершеннолетних иностранных игроков, только если их родители эмигрировали по не связанным с футболом причинам или, если игрок или клуб находятся в пределах 50 километровой зоны от границы.

Согласно статье 19 ФИФА, единственным другим исключение для игроков в возрасте от 16 до 18 лет являются трансферы в пределах Европейского Союза или Европейской экономической зоны.

В организации уже нашли более 25 подобных случаев со стороны лондонского клуба. Руководство "Челси", в свою очередь, отвергает все обвинения.

Если вина клуба будет доказана, то "Челси" грозит запрет на покупку новых игроков.

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