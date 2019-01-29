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Свитолина и Ястремская отказались играть за сборную Украину на Кубке Федерации

Все дело в финансах.

Фото: .ftu.org.ua/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также Даяна Ястремская отказались войти в сборную Украины для участия в Кубке Федерации в польской Зеленой Гуре, сообщает официальный сайт Федерации тенниса Украины.

Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым, отмечается в коммюнике.

"Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации", - сообщили в ФТУ.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - также сказано в заявлении ФТУ.

Кроме того, вице-президент и исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин заявил, что условия, которые назвал агент Свитолиной, - это бюджет всего матча в Польше.

Таким образом, за сборную Украины выступят вторая ракетка Украины Леся Цуренко, Марта Костюк, Катерина Козлова и Надежда Киченок.

В рамках Кубка Федерации украинкам предстоит встретиться в группе В с командами Эстонии, Болгарии и Швеции.

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