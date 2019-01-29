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Россиянин, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Хаджимурада Аккаева лишили двух золотых медалей ЧМ.

Россиянин, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Хаджимурад Аккаев
Фото: Спорт-Экспресс

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала на восемь лет двукратного чемпиона мира, россиянина Хаджимурада Аккаева, сообщает "Спорт-Экспресс".

В допинг-пробах 33-летнего атлета за 2008 и 2012 годы после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества, уточняет издание.

"Международная федерация тяжелой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурад Аккаев дисквалифицирован на восемь лет, - приводит издание слова председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Петрова. - Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличен в нарушении антидопинговых правил".

Согласно решению IWF, Аккаев дисквалифицирован с 2 августа 2016 года до 1 августа 2024 года.

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