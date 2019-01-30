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"Бернли" остановил победную серию "Манчестер Юнайтед"

"Бернли" сумел выстоять на "Олд Траффорд".

"Бернли" остановил победную серию "Манчестер Юнайтед"
Сольскьяер (слева) и Дайч
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Бернли".

До матча на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" одержали 8 побед подряд после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера и назначении на эту должность Уле Гуннара Сольскьяера. И мало кто сомневался в продолжении победной серии "МанЮнайтед".

Однако с этим были не согласны подопечные Шона Дойча, сыгравшие вдохновенно и слаженно в обороне. При этом не оставляя надежд на позитив в атаке.

Такая возможность "бордовым" предоставилась в дебюте второго тайма, когда пижонством вблизи собственной штрафной площади "отличился" опорный хавбек хозяев Андреас Перейра. Эпизод закончился точным ударом Эшли Барнса 0:1.

На 81-й минуте "Бернли", усилиями Криса Вуда удвоил свое преимущество 0:2.

Это был настоящий шок для "Олд Траффорд", но только не для подопечных Сольскьяера. "Красные дьяволы" усилили натиск на ворота экс-игрока "Юнайтед" Тома Хитона.

Сперва пенальти заработал Джесси Лингард, реализованный Полем Погба (87). А на второй добавленной минуте Виктор Линделеф забил свой дебютный гол за МЮ и сравнял счет 2:2.

У "Манчестера" в оставшиеся 3 минуты была еще возможность вырвать победу, но это уж было бы совсем несправедливо по отношению к "Бернли".

Таким образом, на девятом матче закончилась победная серия Сольскьяера и "Юнайтед".

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