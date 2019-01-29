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Экс-чемпион мира по шахматам объявил о завершении карьеры

Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.

Экс-чемпион мира по шахматам объявил о завершении карьеры
Владимир Крамник
Фото: tatasteelchess.com

43-летний международный гроссмейстер из России Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Решение о завершении карьеры я принял еще несколько месяцев назад и теперь, сыграв свой последний турнир, я хочу объявить об этом официально.

Жизнь профессионального шахматиста была отличным путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было непросто, иногда более успешно, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный человеческий опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался отдать все со своей стороны, будучи полностью вовлеченным в свое дело", - приводит слова Крамника официальный сайт супертурнира Tata Steel Chess.

Четырнадцатый чемпион мира завоевал титул по шахматам в 2006 году, обыграв болгарина Веселина Топалова (8½:7½).

Однако уже в 2008 он уступил престижное звание Вишванатану Ананду из Индии (4½:6½).

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