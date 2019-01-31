Футболисты "Борнмута" провели исторический для своего клуба матч.

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги на "Виталити Стэдиум" в Борнмуте местный одноименный клуб принимал одного из грандов лиги – лондонский "Челси".

Матч завершился сенсационной победой хозяев 4:0. Все голы были забиты во втором тайме.

По событиям, развивавшимся в первой половине встречи, врядли кто мог предположить такого разгрома "пенсионеров".

Подопечные Маурицио Сарри полностью контролировали ход поединка, создали ряд голевых моментов, но их не использовали.

А едва ли не первая атака хозяев после перерыва привела к голу – отличился Джошуа Кинг 1:0.

В середине тайма молодой валлиец Дэвид Брукс удвоил преимущество "вишенок" 2:0.

В этот отрезок матча отчетливо стало видно разность в скорости команд – футболисты "Борнмута", не встречая сопротивления буквально пролетали центр поля и за считанные секунды оказывались в пределах штрафной площади гостей.

Подтверждение тому – третий гол хозяев – дубль оформил Кинг 3:0.

Подвел черту под разгромом "Челси" на 90+5 минуте Чарли Дэниелс 4:0.

Унизительное поражение футболистов "Челси" сместило лондонский клуб с четвертого места в турнирной таблице, на которое вскочили их земляки из "Арсенала" - у обоих клубов – по 47 очков. На 2 очка отстает "Манчестер Юнайтед".

Борьба за Лигу Чемпионов будет горячей.