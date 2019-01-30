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Новичок санкт-петербургского "Зенита" Ракицкий нелестно высказался об украинском чемпионате

Ярослав Ракицкий считает украинский чемпионат мало привлекательным.

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, перешедший в зимнее трансферное окно в санкт-петербургский "Зенит,"считает, что чемпионат Украины очень слабый и ему было неинтересно играть в нем последние годы.

Поэтому игрок сборной Украины и переехал на берега Невы.

Ярослав Ракицкий
Фото: fc-zenit.ru
Ярослав Ракицкий

"Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более, в "Зенит". Я очень счастлив", - цитирует Ярослава официальный сайт "Зенита".

"Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально — да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год. А сейчас обсуждать это не хотел бы", - отметил Ярослав.

Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" сроком на 3,5 года.

Защитник выступал за "Шахтер" с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз Кубок и Суперкубок Украины.

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