Накануне в рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги чемпион страны – клуб "Манчестер Сити" на "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле встречался с одноименной командой.

Ведущие борьбу за очередное чемпионство "горожане" неожиданно уступили 1:2.

Счет в матче уже на 25-й секунде открыл форвард гостей Серхио Агуэро.

Во втором тайме "Ньюкасл" сумел переломить ход поединка и усилиями Саломона Рондона (66) и Мэтта Ричи (80, с пенальти) дважды огорчал голкипера МС Эдерсона.

Таким образом, 48-летний главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола не смог побить рекорд Жозе Моуриньо по количеству добытых побед в первых 100 матчах в АПЛ. У обоих тренеров по 73 победы. На третьем месте расположился 65-летний чилийский наставник Мануэль Пеллегрини, у которого 65 побед, добытых также с "Манчестер Сити".

При этом Моуриньо в 100 первых матчах набрал больше очков, чем Гвардиола - 237 против 234-х у каталонца.

Напомним, первым клубом Моуриньо в АПЛ был лондонский "Челси", который он возглавлял в свой первый приход на "Стэмфорд Бридж" с 2004-го по 2007-й годы и с которым он дважды подряд становился чемпионом Англии (2004/05 и 2005/06).

Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016-го года.