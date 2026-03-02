Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів

За даними асоціації, значна кількість приватних клінік відмовляється від співпраці з НСЗУ саме через застосування знижувальних коефіцієнтів, які, за їх словами, призводять до суттєвих фінансових втрат. "Медичний заклад надає послугу, а йому за неї просто не платять. Учасники асоціації неодноразово стикалися з дією знижувальних коефіцієнтів", — зазначили в АПМЗУ.

В асоціації також заявили, що інколи коефіцієнти впроваджуються заднім числом, що призводить до зменшення оплати за вже виконану роботу. Крім того, деякі зміни, за словами представників приватних клінік, ухвалюються без попередніх погоджень та належного економічного обґрунтування.

В АПМЗУ кажуть, що учасники асоціації, які співпрацюють з НСЗУ, "неодноразово стикалися з дією знижувальних коефіцієнтів". Окремо звернули увагу на застосування коефіцієнта 0,8 до хірургічних пакетів у разі перебування пацієнта в стаціонарі менше п’яти днів. В асоціації вважають, що така практика може стимулювати штучне збільшення тривалості госпіталізації, тоді як у світі, навпаки, працюють над скороченням кількості ліжкоднів.

Також у АПМЗУ говорять, що в інших країнах тарифи формуються за прозорими правилами: спочатку визначається перелік послуг у межах пакета, після чого формується референтна вартість медичної допомоги на основі розрахунків лікарень. В Україні ж, за словами асоціації, більшість тарифів не покриває собівартість послуг і не враховує витрати на розвиток, підвищення кваліфікації лікарів та модернізацію.

"Співпраця з НСЗУ була анонсована як партнерство медичних закладів з МОЗ. Фактично ж це перетворилося на односторонню гру за правилами, які змінюються без попереджень і заднім числом", — наголосили в асоціації.