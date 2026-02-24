FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Майже 1500 медзакладів уже приєдналися до програми «Скринінг здоров’я 40+»: де переглянути перелік закладів

Програма «Скринінг здоров’я 40+» вже доступна у державних, комунальних та приватних медичних закладах, які беруть участь у національній ініціативі. Станом на сьогодні до неї долучилися майже 1500 медичних установ по всій Україні.

Перелік закладів, у яких можна пройти обстеження, оприлюднено на окремій тематичній сторінці. Пацієнти можуть обрати будь-який із доступних медзакладів.

Фото: Олександр Ратушняк

До участі допускаються заклади охорони здоров’я різних форм власності — державні, комунальні та приватні. Обов’язковою умовою є відповідність встановленим критеріям, зокрема щодо:

  • наявності кваліфікованих медичних фахівців;
  • необхідного медичного обладнання;
  • лабораторних можливостей;
  • належного рівня сервісу для пацієнтів.

Нагадуємо, програма є безоплатною та спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров’я у людей віком від 40 років.

Скринінг передбачає:

  • фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);
  • опитування щодо способу життя, оцінку симптомів і факторів ризику;
  • лабораторні дослідження для оцінки роботи серця, судин і нирок.
