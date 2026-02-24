До участі допускаються заклади охорони здоров’я різних форм власності — державні, комунальні та приватні. Обов’язковою умовою є відповідність встановленим критеріям, зокрема щодо:
- наявності кваліфікованих медичних фахівців;
- необхідного медичного обладнання;
- лабораторних можливостей;
- належного рівня сервісу для пацієнтів.
Нагадуємо, програма є безоплатною та спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров’я у людей віком від 40 років.
Скринінг передбачає:
- фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);
- опитування щодо способу життя, оцінку симптомів і факторів ризику;
- лабораторні дослідження для оцінки роботи серця, судин і нирок.