Програма «Скринінг здоров’я 40+» вже доступна у державних, комунальних та приватних медичних закладах, які беруть участь у національній ініціативі. Станом на сьогодні до неї долучилися майже 1500 медичних установ по всій Україні.

Перелік закладів, у яких можна пройти обстеження, оприлюднено на окремій тематичній сторінці. Пацієнти можуть обрати будь-який із доступних медзакладів.