Мобільні клініки MSF повідомляють про стрімке зростання кількості ВПО та потреб у медичній допомозі

Мобільні клініки міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» (MSF) повідомляють про суттєве зростання кількості вимушених переселенців в Україні та збільшення потреб у медичній допомозі серед внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили в організації агентству «Інтерфакс-Україна», у 2025 році кількість консультацій, наданих мобільними медичними бригадами MSF, більш ніж удвічі перевищила показники минулого року — до 9 500 проти 4 327 у 2024 році.

У MSF наголошують, що масштаби руйнувань в Україні залишаються величезними та продовжують зростати від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Через безпекову ситуацію організація була змушена припинити роботу в семи лікарнях і більш ніж у 40 населених пунктах, де діяли мобільні клініки.

За словами представників організації, характер бойових дій із застосуванням артилерії, дронів і ракет створює постійну загрозу для цивільного населення. «Ніщо і ніхто не залишається у безпеці, коли бойові дії наближаються до населеного пункту», — зазначають у MSF.

Для багатьох людей, які проживають поблизу лінії фронту, рішення про евакуацію є надзвичайно складним. Особливо це стосується літніх людей та пацієнтів із хронічними захворюваннями, які через обмежені фінансові можливості та відсутність альтернатив часто залишаються вдома до останнього.

«Тривалі обстріли, руйнування інфраструктури та припинення роботи базових служб, зокрема медичних, зрештою не залишають людям іншого вибору, окрім як тікати», — кажуть у організації.

У MSF також зазначають, що значна кількість лікарень, аптек, шкіл і магазинів була зруйнована або припинила роботу, а цілі громади стали непридатними для проживання.