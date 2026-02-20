МЗУ розпочали новий цикл централізованих закупівель: уже придбано медтоварів на 147 млн грн

Про це повідомляє МЗУ.

Станом на початок другої половини лютого вже придбано 24 позиції лікарських засобів, медичних виробів і витратних матеріалів для лікування та діагностики захворювань на загальну суму 147 млн грн. Окрім цього, оголошено закупівлі ще 17 препаратів для лікування онкологічних захворювань і вірусних гепатитів В і С із очікуваною вартістю близько 59,2 млн грн.

У межах напряму боротьби з ВІЛ-інфекцією МЗУ придбали понад 2 тис упаковок тестів виробництва Cepheid AB для визначення вірусного навантаження ВІЛ та ранньої діагностики інфекції у дітей, народжених від матерів з ВІЛ.

Також у межах профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини закуплено 12 тисяч імуноферментних тестів для виявлення антигену та антитіл до ВІЛ виробництва Bio-Rad.

Загальна вартість трьох позицій тест-систем становить понад 24,4 млн грн з ПДВ. Перші поставки для діагностики ВІЛ у дітей очікуються у другій половині березня, решта — у травні–липні.

Крім того, закуплено ще 16 позицій витратних матеріалів і реагентів виробництва Roche та Abbott на суму 205,4 тис. грн з ПДВ. Їх постачання заплановане на травень.

Для боротьби з туберкульозом МЗУ закупили 47 750 упаковок (по 50 штук) діагностичних реагентів до ПЛР-тестів для визначення наявності бактерій туберкульозу та їх резистентності до рифампіцину — одного з ключових препаратів першої лінії лікування.

Також придбано 1 230 упаковок (по 10 штук) реагентів для визначення резистентності до протитуберкульозних препаратів другої лінії — ізоніазиду, етіонаміду, фторхінолонів тощо.

Усі реагенти вироблені компанією Cepheid AB. Загальна вартість закупівлі перевищує 30,2 млн грн з ПДВ. Перша партія очікується у другій половині березня, повне постачання — до кінця липня.

МЗУ також придбали 15 280 губчастих пов’язок для відведення ексудату для відкритих ран на суму понад 29,9 млн грн з ПДВ та 16 755 абсорбуючих губчастих пов’язок із м’якого силікону на понад 32,1 млн грн з ПДВ.

Стерильні пов’язки виробництва Mölnlycke Health Care призначені для людей із бульозним епідермолізом — рідкісним генетичним захворюванням, що спричиняє утворення пухирів і ран навіть через незначні механічні ушкодження шкіри. Поставки очікуються до кінця липня.

Окрім цього, МЗУ уклали додаткову угоду на 30,1 млн грн у межах трирічного договору для закупівлі протипухлинного препарату — абіратерону ацетату у дозуванні 250 мг для лікування раку передміхурової залози.

Йдеться про понад 1 млн таблеток, виготовлених американською фармкомпанією Amneal Pharmaceuticals. Поставка цієї партії запланована на травень.