На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
ГоловнаЗдоров'я

МЗУ розпочали новий цикл централізованих закупівель: уже придбано медтоварів на 147 млн грн

Наприкінці січня Міністерство охорони здоров’я України затвердило наказ із визначеними обсягами медичних товарів за сімома напрямами для проведення централізованих закупівель. 

МЗУ розпочали новий цикл централізованих закупівель: уже придбано медтоварів на 147 млн грн

Про це повідомляє МЗУ. 

Станом на початок другої половини лютого вже придбано 24 позиції лікарських засобів, медичних виробів і витратних матеріалів для лікування та діагностики захворювань на загальну суму 147 млн грн. Окрім цього, оголошено закупівлі ще 17 препаратів для лікування онкологічних захворювань і вірусних гепатитів В і С із очікуваною вартістю близько 59,2 млн грн.

У межах напряму боротьби з ВІЛ-інфекцією МЗУ придбали понад 2 тис упаковок тестів виробництва Cepheid AB для визначення вірусного навантаження ВІЛ та ранньої діагностики інфекції у дітей, народжених від матерів з ВІЛ.

Також у межах профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини закуплено 12 тисяч імуноферментних тестів для виявлення антигену та антитіл до ВІЛ виробництва Bio-Rad.

Загальна вартість трьох позицій тест-систем становить понад 24,4 млн грн з ПДВ. Перші поставки для діагностики ВІЛ у дітей очікуються у другій половині березня, решта — у травні–липні.

Крім того, закуплено ще 16 позицій витратних матеріалів і реагентів виробництва Roche та Abbott на суму 205,4 тис. грн з ПДВ. Їх постачання заплановане на травень.

Для боротьби з туберкульозом МЗУ закупили 47 750 упаковок (по 50 штук) діагностичних реагентів до ПЛР-тестів для визначення наявності бактерій туберкульозу та їх резистентності до рифампіцину — одного з ключових препаратів першої лінії лікування.

Також придбано 1 230 упаковок (по 10 штук) реагентів для визначення резистентності до протитуберкульозних препаратів другої лінії — ізоніазиду, етіонаміду, фторхінолонів тощо.

Усі реагенти вироблені компанією Cepheid AB. Загальна вартість закупівлі перевищує 30,2 млн грн з ПДВ. Перша партія очікується у другій половині березня, повне постачання — до кінця липня.

МЗУ також придбали 15 280 губчастих пов’язок для відведення ексудату для відкритих ран на суму понад 29,9 млн грн з ПДВ та 16 755 абсорбуючих губчастих пов’язок із м’якого силікону на понад 32,1 млн грн з ПДВ.

Стерильні пов’язки виробництва Mölnlycke Health Care призначені для людей із бульозним епідермолізом — рідкісним генетичним захворюванням, що спричиняє утворення пухирів і ран навіть через незначні механічні ушкодження шкіри. Поставки очікуються до кінця липня.

Окрім цього, МЗУ уклали додаткову угоду на 30,1 млн грн у межах трирічного договору для закупівлі протипухлинного препарату — абіратерону ацетату у дозуванні 250 мг для лікування раку передміхурової залози.

Йдеться про понад 1 млн таблеток, виготовлених американською фармкомпанією Amneal Pharmaceuticals. Поставка цієї партії запланована на травень.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies