Раніше вважалося, що мозок “завершує розвиток” у 25 років, але це спрощене твердження не відображає реального процесу розвитку.

Нові наукові дані свідчать, що лобова частка мозку, яка відповідає за планування, ухвалення рішень, контроль емоцій та соціальну поведінку, продовжує розвиватися щонайменше до 30 років.

Про це повідомляє Science Daily.

У межах дослідження науковці проаналізували понад 4200 сканів мозку людей від немовлят до 90 років. Результати показали, що ключові нейронні зв’язки та ефективність мозкових мереж активно формуються у підлітковому віці та впродовж 20-х років життя, а стабілізуються лише після 32 років.

У цей період мозок створює як локальні «зони пов’язаних думок», так і глобальні «магістралі», які забезпечують швидкий та ефективний обмін інформацією між різними ділянками.

Вчені також зазначають, що вік від 20 до 30 років є особливо сприятливим для розвитку нейропластичності — здатності мозку змінюватися та зміцнювати свої зв’язки під впливом досвіду. Регулярні аеробні фізичні вправи, вивчення іноземних мов і складна інтелектуальна діяльність сприяють формуванню ефективних нейронних мереж, тоді як хронічний стрес може гальмувати цей процес.

Дослідники кажуть, що мозок не має «чарівного моменту» дорослішання, а його дозрівання триває десятиліттями, і кожна людина може підтримувати цей розвиток через активне навчання, фізичну активність та турботу про психічне здоров’я.