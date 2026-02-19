Про це повідомляє Science Daily.
У межах дослідження науковці проаналізували понад 4200 сканів мозку людей від немовлят до 90 років. Результати показали, що ключові нейронні зв’язки та ефективність мозкових мереж активно формуються у підлітковому віці та впродовж 20-х років життя, а стабілізуються лише після 32 років.
У цей період мозок створює як локальні «зони пов’язаних думок», так і глобальні «магістралі», які забезпечують швидкий та ефективний обмін інформацією між різними ділянками.
Вчені також зазначають, що вік від 20 до 30 років є особливо сприятливим для розвитку нейропластичності — здатності мозку змінюватися та зміцнювати свої зв’язки під впливом досвіду. Регулярні аеробні фізичні вправи, вивчення іноземних мов і складна інтелектуальна діяльність сприяють формуванню ефективних нейронних мереж, тоді як хронічний стрес може гальмувати цей процес.
Дослідники кажуть, що мозок не має «чарівного моменту» дорослішання, а його дозрівання триває десятиліттями, і кожна людина може підтримувати цей розвиток через активне навчання, фізичну активність та турботу про психічне здоров’я.