Такі сторінки масово поширюють медичні поради сумнівної якості, збирають сотні тисяч підписників і згодом монетизують аудиторію.

У соціальних мережах набирає обертів небезпечна тенденція — акаунти, що публікують відео з нібито лікарями, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у звіті Science Feedback.

Перші масові повідомлення про ШІ-відео з «лікарями» з’явилися у березні 2025 року після публікації журналу Rolling Stone про використання таких роликів для продажу неперевірених харчових добавок. У серпні 2025 року CBS News повідомив про появу дипфейків лікарів у TikTok.

У січні 2026 року розслідування видання Indicator виявило десятки акаунтів із відео «лікарів», згенерованих ШІ. Більшість із них діяли не лише в TikTok, а й в Instagram, Facebook і Threads. Частина сторінок продавала товари для здоров’я та електронні книги, що свідчить про фінансову мотивацію їхніх власників.

Польські фактчекери Demagog зафіксували використання згенерованих образів лікарів для просування популярної добавки шиладжит, ефективність якої для лікування захворювань не має належного наукового підтвердження.

У своєму новому звіті Science Feedback також повідомляє про франкомовні YouTube-канали, які видають себе за медичних працівників, іноді використовуючи імена справжніх лікарів. Частина контенту була орієнтована на людей похилого віку — групу, яка, згідно з дослідженнями, є більш вразливою до онлайн-дезінформації.

Дослідникам вдалося ідентифікувати реальних лікарів, чиї образи використовувалися у відео, зокрема спеціаліста зі схуднення Гарт Девіс та хірургів-ортопедів Пол Залзал і Бред Вінінг — ведучих подкасту Talking With Docs. У січні 2026 року вони попередили своїх підписників про появу дипфейкових відео з їхнім зображенням.

Аналітики знаходили такі акаунти через пошук у TikTok за запитом «порада лікаря» та функцію «Пропоновані акаунти». Лише за кілька годин було виявлено 18 профілів із подібним контентом.

Аналіз відео за допомогою інструменту Hive Moderation показав високу ймовірність використання ШІ для створення мовлення у роликах. У деяких відео «лікарі» стверджували, що поганий сон і тяга до їжі є ознаками надлишку цукру в організмі, або що куркума може знижувати рівень цукру в крові. Водночас експерти наголошують: такі симптоми є неспецифічними, а жодна добавка не може замінити повноцінне лікування діабету.

Багато з виявлених акаунтів мають сотні тисяч підписників, а окремі відео набирають мільйони переглядів. Це дозволяє їм відповідати вимогам програми монетизації TikTok: щонайменше 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів за останні 30 днів, а також відео тривалістю понад одну хвилину.

Крім прямої монетизації, популярні сторінки можуть бути продані або перепрофільовані для шахрайських схем.

Користувачі частіше довіряють інформації, якщо її подає людина, яка виглядає як медичний фахівець. Це робить дезінформацію особливо небезпечною. Неточні поради можуть призвести до фізичної шкоди та підірвати довіру до справжніх медичних працівників.

Фахівці радять перевіряти джерела інформації, звертати увагу на позначки про використання ШІ та не довіряти медичним рекомендаціям із соцмереж без консультації з лікарем.