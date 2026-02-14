ШІ-чатбот Маска Grok збільшує частку ринку в США на тлі скандалу через сексуалізовані зображення

Чатбот закріпився на третьому місці серед найуживаніших чатботів у США у січні.

ШІ-чатбот Ілона Маска Grok протягом останніх місяців нарощує позиції на ринку США, свідчать дані, попри хвилю міжнародної критики та увагу регуляторів після використання сервісу для створення великої кількості сексуалізованих зображень жінок і неповнолітніх без їхньої згоди, повідомляє Reuters.

Його частка на американському ринку минулого місяця зросла до 17,8% проти 14% у грудні та 1,9% у січні 2025 року, за даними дослідницької компанії Apptopia.

Видання зазначає, що зростання є позитивним сигналом для збиткової компанії xAI — стартапу Маска, що розробив Grok. Компанію запустили близько трьох років тому, і вона активно інвестує у масштабування інфраструктури, необхідної для конкуренції в гонці штучного інтелекту в Кремнієвій долині.

Стрибок популярності закріпив Grok — інтегрований у соцмережу X — на третьому місці серед найуживаніших чатботів у США у січні. Лідером залишається OpenAI з ChatGPT, а другим — Google із Gemini, згідно з даними Apptopia.

Частка ChatGPT минулого місяця знизилася до 52,9% з 80,9% у січні минулого року, тоді як Gemini за той самий період зросла до 29,4% із 17,3%.