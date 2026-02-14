Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
ШІ-чатбот Маска Grok збільшує частку ринку в США на тлі скандалу через сексуалізовані зображення

Чатбот закріпився на третьому місці серед найуживаніших чатботів у США у січні.

ШІ-чатбот Маска Grok збільшує частку ринку в США на тлі скандалу через сексуалізовані зображення
Фото: EPA/UPG

ШІ-чатбот Ілона Маска Grok протягом останніх місяців нарощує позиції на ринку США, свідчать дані, попри хвилю міжнародної критики та увагу регуляторів після використання сервісу для створення великої кількості сексуалізованих зображень жінок і неповнолітніх без їхньої згоди, повідомляє Reuters

Його частка на американському ринку минулого місяця зросла до 17,8% проти 14% у грудні та 1,9% у січні 2025 року, за даними дослідницької компанії Apptopia.

Видання зазначає, що зростання є позитивним сигналом для збиткової компанії xAI — стартапу Маска, що розробив Grok. Компанію запустили близько трьох років тому, і вона активно інвестує у масштабування інфраструктури, необхідної для конкуренції в гонці штучного інтелекту в Кремнієвій долині.

Стрибок популярності закріпив Grok — інтегрований у соцмережу X — на третьому місці серед найуживаніших чатботів у США у січні. Лідером залишається OpenAI з ChatGPT, а другим — Google із Gemini, згідно з даними Apptopia.

Частка ChatGPT минулого місяця знизилася до 52,9% з 80,9% у січні минулого року, тоді як Gemini за той самий період зросла до 29,4% із 17,3%.

﻿
