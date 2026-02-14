Reuters: у Нігерії нападники вбили щонайменше 30 людей

У Нігерії повідомляють про черговий спалах насильства. Очевидці розповідають, що озброєні нападники на мотоциклах убили щонайменше 30 людей і спалили будинки та крамниці у трьох селах в штаті Нігер на північному заході країни.

Про це агенції Reuters повідомили мешканці, які втекли від насильства.

Атаки на села в районі місцевого самоврядування Боргу, поблизу кордону з Беніном, стали частиною хвилі нападів, у яких звинувачують так званих "бандитів". Вони здійснюють смертельні напади, викрадення з метою викупу та змушують громади покидати свої домівки по всій північній Нігерії.

Питання безпеки залишається однією з найгостріших проблем у Нігерії, і уряд зазнає зростаючого тиску з вимогою відновити стабільність.

Речник поліції штату Нігер Васіу Абіодун підтвердив напад на одне із сіл. Він розповів про шістьох загиблих, кілька спалених будинків, і "невстановлену кількість" викрадених людей. Він додав, що нападники перемістилися до села Конкосо, і деталі інших атак залишаються неясними.

Джеремая Тімоті, мешканець Конкосо, який утік до сусіднього населеного пункту, розповів, що напад почався на світанку з поодиноких пострілів. Він розповів про 26 убитих. Інший свідок заявив, що нападники пересувалися на мотоциклах і атакували села по всій окрузі.

Очевидці кажуть, що багато мешканців бояться повертатися, оскільки озброєні нападники залишаються поблизу.