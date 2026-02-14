Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Reuters: у Нігерії нападники вбили щонайменше 30 людей

Влада підтвердила наразі 6 смертей, і невідому кількість викрадених людей. 

Reuters: у Нігерії нападники вбили щонайменше 30 людей
Село у Нігерії після нападу
Фото: EPA/UPG

У Нігерії повідомляють про черговий спалах насильства. Очевидці розповідають, що озброєні нападники на мотоциклах убили щонайменше 30 людей і спалили будинки та крамниці у трьох селах в штаті Нігер на північному заході країни. 

Про це агенції Reuters повідомили мешканці, які втекли від насильства.

Атаки на села в районі місцевого самоврядування Боргу, поблизу кордону з Беніном, стали частиною хвилі нападів, у яких звинувачують так званих "бандитів". Вони здійснюють смертельні напади, викрадення з метою викупу та змушують громади покидати свої домівки по всій північній Нігерії.

Питання безпеки залишається однією з найгостріших проблем у Нігерії, і уряд зазнає зростаючого тиску з вимогою відновити стабільність.

Речник поліції штату Нігер Васіу Абіодун підтвердив напад на одне із сіл. Він розповів про шістьох загиблих, кілька спалених будинків, і "невстановлену кількість" викрадених людей. Він додав, що нападники перемістилися до села Конкосо, і деталі інших атак залишаються неясними.

Джеремая Тімоті, мешканець Конкосо, який утік до сусіднього населеного пункту, розповів, що напад почався на світанку з поодиноких пострілів. Він розповів про 26 убитих. Інший свідок заявив, що нападники пересувалися на мотоциклах і атакували села по всій окрузі.

Очевидці кажуть, що багато мешканців бояться повертатися, оскільки озброєні нападники залишаються поблизу.

  • Нещодавно повідомляли, що майже 200 людей загинули в Нігерії від рук озброєних чоловіків у віддалених селах у центральній та північній частині країни.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies