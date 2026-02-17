Європарламент блокує інструменти штучного інтелекту через побоювання щодо конфіденційності

Функції штучного інтелекту на пристроях ЄС надсилали дані до хмари, тому ІТ-підтримка Парламенту вимкнула їх.

Європейський парламент вимкнув функції штучного інтелекту на робочих пристроях законодавців та їхніх співробітників через проблеми кібербезпеки та захисту даних.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на внутрішній електронний лист до законодавців.

За даними видання , палата надіслала своїм членам електронного листа, в якому повідомила, що вимкнула «вбудовані функції штучного інтелекту» на корпоративних планшетах після того, як ІТ-відділ оцінив, що не може гарантувати безпеку даних інструментів.

«Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, надсилаючи дані з пристрою», – йдеться в електронному листі служби технічної підтримки Парламенту. Вимкнення інструментів ШІ стосується і вбудованих функцій, таких як помічники з написання резюме, віртуальні помічники та резюме веб-сторінок як у планшетах, так і в телефонах.

Як пише Politico , в електронному листі до законодавців йдеться, що додатки, електронна пошта, календар, документи та інші щоденні інструменти залишаються чинними.

Законодавців також закликали при можливості - застосувати аналогічні запобіжні заходи для власних приватних пристроїв, особливо тих, що використовуються для виконання робочих завдань.