У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаТехнології

Європарламент блокує інструменти штучного інтелекту через побоювання щодо конфіденційності

Функції штучного інтелекту на пристроях ЄС надсилали дані до хмари, тому ІТ-підтримка Парламенту вимкнула їх.

Європарламент блокує інструменти штучного інтелекту через побоювання щодо конфіденційності
Ілюстративне фото
Фото: pexels/sanketgraphy

Європейський парламент вимкнув функції штучного інтелекту на робочих пристроях законодавців та їхніх співробітників через проблеми кібербезпеки та захисту даних.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на внутрішній електронний лист до законодавців.

За даними видання, палата надіслала своїм членам електронного листа, в якому повідомила, що вимкнула «вбудовані функції штучного інтелекту» на корпоративних планшетах після того, як ІТ-відділ оцінив, що не може гарантувати безпеку даних інструментів.

«Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, надсилаючи дані з пристрою», – йдеться в електронному листі служби технічної підтримки Парламенту. Вимкнення інструментів ШІ стосується і вбудованих функцій, таких як помічники з написання резюме, віртуальні помічники та резюме веб-сторінок як у планшетах, так і в телефонах.

Як пише Politico, в електронному листі до законодавців йдеться, що додатки, електронна пошта, календар, документи та інші щоденні інструменти залишаються чинними.

Законодавців також закликали при можливості - застосувати аналогічні запобіжні заходи для власних приватних пристроїв, особливо тих, що використовуються для виконання робочих завдань.

  • ООН створила міжнародну групу експертів з питань ШІ. Україна утрималася через росіянина у її складі. Сполучені Штати виступили проти через "значне перевищення мандату ООН".
  • Огляди на основі штучного інтелекту, які Google відображає у верхній частині результатів пошуку, можуть містити викривлену та потенційно небезпечну інформацію про здоров’я. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies