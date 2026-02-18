Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
У трудовому рабстві на Київщині утримували 58 осіб, — Нацполіція

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з кіберполіцейськими та слідчими слідчого управління ГУНП, за силової підтримки полку поліції особливого призначення, викрили діяльність злочинного угруповання, яке під виглядом надання допомоги особам з алко- та наркозалежністю незаконно утримували 58 людей.

Фото: Патрульна поліція

Про це повідомляє Нацполіція.

Слідством встановлено, що організував кримінальну схему керівник громадської організації. До протиправної діяльності він залучив співзасновника цієї ж ГО як свою «праву руку», трьох осіб, які виконували функції наглядачів-охоронців, а також ще дев’ятьох людей. 

Через психологічний тиск та побої потерпілих примушували до тяжкої фізичної праці. Крім цього, зловмисники силоміць вводили людям седативні препарати. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Потерпілих насильно поміщали до псевдореабілітаційного центру, обмежували їхню свободу пересування та спілкування, позбавляли можливості самостійно залишати територію закладу. 

Шляхом постійних погроз, психологічного насильства та систематичних побоїв їх примушували до обробки земельних ділянок, будівельних робіт, заготівлі деревини тощо. За використання примусової праці «рабовласники» систематично отримували гроші від замовників.

У ході документування злочинної діяльності правоохоронці врятували 16 потенційних жертв торгівлі людьми, серед них один – неповнолітній. Наразі їм надається необхідна допомога, а також вирішується питання отримання ними статусу постраждалих від торгівлі людьми.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми та ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України – катування. Всіх фігурантів затримано в процесуальному порядку. 

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

