МОЗ та НСЗУ почали описувати послугу із тривалого медсестринського догляду в Україні, які будуть надавати за державний кошт.

Ця послуга буде медико-соціальною, і вже з 2027 року її планують впроваджувати в життя в Україні.

Про це сказала голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак під час другої національної конференції «Медико-соціальна допомога людині вдома — наша спільна справа». Тут перебуває зараз кореспондентка LB.ua.

“В нас тут була абсолютна чорна діра. Політики звернули на це увагу. На якому ми етапі? Є підготовлена концепція, там компонента не тільки госпітальна, має бути й сестринський догляд вдома”, – сказала Наталія Гусак.

Вона додала, що упродовж 2026 року МОЗ буде описувати цю послугу в рамках своїх стандартів і протоколів, дбатиме про навчання медсестер.

“Щоб у 2027 році ми почали закуповувати цю послугу як госпітальну, так і виїзду і догляду вдома. Зараз іде ще дискусія і вивчення досвіду – чи це будуть мобільні бригади в рамках сімейної медицини, чи від центрів сестринського догляду – дискусія ще рухається”, – уточнила голова НСЗУ.

Нагадаємо, що раніше в НСЗУ казали, що лікарні медсестринського догляду мають бути в Україні з 2026 року і насамперед вони стосуватимуться маломобільних людей.