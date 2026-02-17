У «Добробуті» триває набір пацієнтів до трьох онкологічних клінічних досліджень

У межах досліджень пацієнти, які відповідають критеріям, зможуть безоплатно отримати доступ до інноваційних програм лікування колоректального раку, меланоми та недрібноклітинного раку легень.

Медична мережа «Добробут» продовжує набирати пацієнтів до трьох міжнародних онкологічних клінічних досліджень.

Учасники досліджень отримають лікування сучасними імуно- та таргетними препаратами, які вже продемонстрували ефективність у попередніх фазах досліджень, або є новими перспективними підходами у світовій практиці.

До участі запрошуються пацієнти із місцево-поширеним нерезектабельним або метастатичним колоректальним раком із мутацією KRAS G12C, які раніше не отримували системного лікування стосовно цих стадій захворювання.

У межах дослідження застосовується інноваційний препарат, який діє на конкретну генетичну особливість пухлини (мутацію KRAS G12C). Його поєднують із хіміотерапією та сучасними таргетними препаратами, що блокують сигнали росту пухлини або утворення нових судин, які її живлять.

До участі в дослідженні можуть долучитися пацієнти з III (нерезектабельною) або IV стадією меланоми, які раніше не отримували лікування стосовно цих стадій захворювання.

У межах випробування учасники отримують або зареєстрований імунопрепарат, або інноваційний імунотерапевтичний засіб. Розподіл відбувається шляхом рандомізації відповідно до міжнародного протоколу.

Запрошуються пацієнти із місцево-поширеним або метастатичним недрібноклітинним неплоскоклітинним раком легень з мутацією KRAS G12C, які раніше не отримували системної терапії стосовно цих стадій захворювання.

В дослідженні пацієнти шляхом рандомізації будуть розподілені в три групи для лікування:

хіміотерапією з імунотерапією;

препаратом, спрямованим на мутацію KRAS G12C, у комбінації з імунотерапією;

препаратом, спрямованим на мутацію KRAS G12C, у комбінації з імунотерапією та інгібітором епітеліального фактору росту (anti-EGFR).

Учасники всіх клінічних досліджень матимуть доступ до інноваційного лікування, яке ще не представлене на ринку; безоплатну високоспеціалізовану медичну допомогу; повний спектр лабораторно-інструментальних обстежень у межах протоколу; медичний супровід дослідницької команди та покриття транспортних витрат до клінічної бази в Києві (участь можлива для пацієнтів з усієї України).

«Клінічні дослідження в сфері онкології — це передусім шанс для пацієнтів отримати доступ до інноваційного лікування тоді, коли стандартні можливості обмежені або коли нові підходи можуть бути більш ефективними. Для багатьох людей це можливість отримати терапію, яка ще не доступна в широкій клінічній практиці, — безоплатно та під постійним контролем мультидисциплінарної команди. Для нас у “Добробуті” участь у міжнародних дослідженнях — частина стратегічного розвитку. Ми інвестуємо в інфраструктуру, навчання лікарів та якість процесів, щоб українські пацієнти могли отримувати сучасне лікування в Україні, не виїжджаючи за кордон. Розвиток клінічних досліджень — це внесок у майбутнє української медицини», — зазначає Ксенія Секретна, директорка з розвитку клінічних досліджень медичної мережі “Добробут”.

Загалом, у «Добробуті» відкрито набір до 7 клінічних досліджень. Вони стартували вже під час повномасштабної війни — у листопаді 2024 року. Щоб отримати детальну інформацію про умови участі та записатися на попередню консультацію, звертайтеся до менеджерки з клінічних досліджень медичної мережі «Добробут» Ольги Жмурко за телефоном 067 150 29 87 (можливий зв’язок у месенджерах), [email protected]

