Уже в 21 області зафіксований грип – цифри захворілих на ГРВІ досі ростуть, каже статистика ЦГЗ

Уже в 21 області та місті Києві (88%) встановлено циркуляцію вірусів грипу, що свідчить про їхнє широке поширення країною.

Кашель
Фото: freepik

Про це йдеться в щотижневому бюлетені Центру громадського здоров’я МОЗ. 

Зараз у країні, за даними ЦГЗ, середній рівень інтенсивності захворювання на ГРВІ, розрахованого для України. Це 488,9 на 100 000 населення. 

І це на 4,9% більше аналогічного показника минулого тижня.

Найбільша кількість випадків зафіксована у місті Києві (12 290), Київській (18 335 випадків), Дніпропетровській (15 144 випадки) та Львівській (10 593 випадки) областях.

Фото: Поширеність грипу. ЦГЗ

По статистиці також видно, що ростуть госпіталізації. За минулий тиждень шпиталізували 5 660 людей (3,4% від загальної офіційної кількості захворілих на ГРВІ), з них — 3 115 дітей.

За тиждень офіційно зареєстровано 6 смертей внаслідок грипу: по 2 у Києві та Львівській області, й по одному – у Сумській та Хмельницькій. 

За результатами лабораторних досліджень виявлено фрагменти РНК вірусів грипу типу А. Всі померлі не були вакциновані проти грипу до початку епідсезону. 

За тиждень перевищення епідпорогу середнього рівня спостерігали у Волинській, Київській, Полтавський, Рівненській та Хмельницькій областях.

Загалом протягом цього епідемперіоду, з 29 вересня 2025 року по 15 лютого 2026 року, на ГРВІ офіційно перехворіло 2 539 811 людей. Це 7,2% від населення країниІ, і на 4,3% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. 

Померло за цей епідсезон від грипу та ГРВІ – 164.

При цьому станом на 15 лютого проти грипу вакциновано 78 389 осіб, з них 44 255 – із групи медичного та епідемічного ризику. Це всього смішних 0,54% від загальної цільової групи, не кажучи про загалом країну. 

Нагадаємо, цьогоріч в Україну завезли значно менше вакцин від грипу, ніж зазвичай. І щепитися за власний кошт не могли навіть ті, хто стояв у черзі в різних клініках. Згодом взимку постачальники завезли ще одну малу партію. 

﻿
