Головними в профілактиці сказу є не медики, а місцева влада з ветеринарами – ЦГЗ

Сказ передається людині від тварини. Тому основні заходи боротьби зі сказом мають зосереджуватися на механізмах регулювання кількості тварин та запобігання поширення сказу серед тварин.

У глобальній стратегії по викоріненню сказу Всесвітньої організації охорони здоров’я основний наголос не стільки на вакцинацію людей, скільки на роботу з тваринами в осередках, де сказ підтвердили.

Про це в розмові з LB.ua розповів директор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта.

“Через переміщення багатьох людей з'являється все більше тварин, які втрачають господарів і дичавіють. Контроль за цими тваринами – відповідальність місцевої влади. Вона може їх відловлювати, вакцинувати, стерилізувати, робити це гуманно. Ці функції місцева влада не завжди може або хоче виконувати. Як наслідок, кількість контактів з тваринами зростаєє зокрема з укусами”, – каже Курпіта.

Є різні методи контролю за тваринами – це також може бути мисливство, або пероральна вакцинація диких тварин, або кампанії зі щеплення проти сказу домашніх тварин тощо.

“Через війну у нас заборонене мисливство, та розкидання оральних вакцин стикається з об’єктивними труднощами, зокрема через неможливість застосування авіатехніки або тих же дронів або мінування територій”, – додає директор ЦГЗ.

Якщо ви живете поблизу місць, звідки до вас додому може прибігти, наприклад, лисиця, і у вас є домашнє господарство, важливо знати, що вакцинувати свого кота-собаку, велику рогату худобу достатньо. Всі птахи, зокрема кури, гуси та качки не є переносниками сказу.

Тому навіть якщо лисиця вкрала курку і роздерла їй шию на подвірʼї, приберіть і все.

Якщо ви вакцинували свого собаку, але його вкусила лисиця, спостерігайте за собакою. Якщо не змінюється поведінка протягом двох тижнів, можна нічого не робити. Якщо протягом двох тижнів собака став агресивним, або навпаки дуже ласкавим, щось незвичне відбувається, зверніться до ветеринарного лікаря.

“Якщо лисиця здохла на вашій території, не прибирайте її самостійно, не торкайтеся, а відсуньте умовно вилами і викличте ветеринарів. Вони повинні приїхати, забрати лисицю на розтин, бо тільки так можна сказати, чи був у неї сказ. Якщо підтвердять сказ, проводять додаткові заходи з профілактики в цьому селі чи місті. Однак слід врахувати, що ветеринарна служба не спроможна перевірити кожну загиблу тварину з підозрою на сказ. Уявімо загибель тварини, наприклад, на півночі Сумської області. Навіть доставити цю тварину на обстеження навряд чи буде можливо”, – додає Курпіта.

Загалом, за дев’ять місяців 2025 року зареєстровано 2010 випадків укусів та ослинення тваринами, у яких підтвердили сказ.

Найбільше підтверджених випадків сказу із зафіксованих реєстрували у котів, утім, в 2025 році на перше місце наразі вийшли собаки. Переважно це звичавілі зграї, яких забули або загубили внаслідок бойових дій або міграції людей.



