Майже кожна шоста підтверджена бактеріальна інфекція у світі стійка до стандартного лікування, — ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже кожна шоста підтверджена бактеріальна інфекція у світі стійка до стандартного лікування.

Про це повідомляє МОЗ.

За словами Міністерства охорони здоров’я, стійкість до протимікробних препаратів особливо небезпечна під час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я.

Як зменшити ризик стійкості до антибіотиків:

Приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням!

Не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Таку рекомендацію може дати лише лікар (після огляду та додаткових аналізів).

Проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийом ліків, не переривати лікування, навіть якщо стало краще.

Не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування.

Не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не «призначати» їм лікування.

Не пропускати щеплення за календарем та рекомендовану вакцинацію.

За оцінками ВООЗ, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей у світі були пов’язані з антибіотикорезистентністю, і тенденція до зростання цього показника зберігається.