Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаЗдоров'я

Майже кожна шоста підтверджена бактеріальна інфекція у світі стійка до стандартного лікування, — ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже кожна шоста підтверджена бактеріальна інфекція у світі стійка до стандартного лікування. 

Серед основних причин розвитку антибіотикорезистентності експерти називають надмірне використання антибіотиків та недотримання пацієнтами повного курсу лікування.

Майже кожна шоста підтверджена бактеріальна інфекція у світі стійка до стандартного лікування, — ВООЗ
лікування вдома
Фото: freepik

Про це повідомляє МОЗ.

За словами Міністерства охорони здоров’я, стійкість до протимікробних препаратів особливо небезпечна під час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. 

Як зменшити ризик стійкості до антибіотиків:

  • Приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням! 
  • Не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Таку рекомендацію може дати лише лікар (після огляду та додаткових аналізів).
  • Проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийом ліків, не переривати лікування, навіть якщо стало краще.
  • Не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування. 
  • Не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не «призначати» їм лікування.
  • Не пропускати щеплення за календарем та рекомендовану вакцинацію.

За оцінками ВООЗ, у 2019 році майже 5 мільйонів смертей у світі були пов’язані з антибіотикорезистентністю, і тенденція до зростання цього показника зберігається.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies