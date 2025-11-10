В Україні зросла кількість ускладнень серед людей із цукровим діабетом 2-го типу, — дослідження

За даними українських дослідників, кожен четвертий пацієнт із діабетом 2-го типу (приблизно 25%) має критичний рівень глікованого гемоглобіну, що свідчить про небезпечне підвищення середнього рівня цукру в крові. До 2022 року цей показник становив близько 11%.

Із початку повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилася кількість пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (так званим “набутим” за життя), у яких фіксують високі ризики ускладнень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар під час публічної дискусії до Дня боротьби з цукровим діабетом.

У дослідженні зазначають, що на прогресування діабету 2 типу суттєво вплинули стресові фактори війни — пережиті обстріли, досвід окупації, вимушене переміщення, втрати близьких, а також обмежений доступ до моніторингу рівня глюкози крові.

За даними громадської організації «Діа-Дзен», сьогодні понад 1,5 млн українців живуть із діагнозом діабету, і ще стільки ж можуть не знати про свою хворобу.

«‎Ми щодня спілкуємося з людьми з діабетом та їхніми рідними й отримуємо від них звернення по допомогу. Ці люди, на жаль, рухаються до інвалідності та передчасної смерті. І таких пацієнтів багато в наших терапевтичних, хірургічних відділеннях, у відділеннях діалізу… Страшно розуміти, що цим незворотнім станам почасти можна запобігти, якби пацієнти і лікарі мали можливість забезпечити терапію, рекомендовану протоколами лікування діабету. Але на це в пацієнта зазвичай немає грошей, а Програма медичних гарантій це не покриває», — зазначила виконавча директорка ГО Юлія Кукліна.

Сімейна лікарка, докторка медичних наук Ірина Волошина звернула увагу на те, що частина пацієнтів досі користується неефективними методами лікування, які залишилися ще з минулих десятиліть: «Багато пацієнтів із діабетом, у тому числі ті, хто перебуває за кордоном як вимушені переселенці та звертається до місцевих лікарів, щиро вірять, що їм допоможуть крапельниці. Проблема в тому, що в Україні їм діагностували діабет іще 20–30 років тому, коли існувало чимало сумнівних схем лікування. І сьогодні нашим сімейним лікарям складно розвіяти міф, що ці крапельниці їм не продовжать життя, не врятують їхні нирки, не врятують очі, і що потрібно замість витрачання коштів на недоказові методи лікування перенаправити гроші на ті методи діагностики та препарати, які дійсно можуть врятувати людям життя».

Якщо раніше діабет 2-го типу переважно виявляли у людей старшого віку, то тепер — у 40–45-річних і навіть молодших.

«Кожен третій пацієнт у нашому центрі — воїн ЗСУ. Ми бачимо, як у молодих чоловіків, яким лише 27 чи 32 роки, виникає тяжка гіпертензія і цукровий діабет 2 типу. Дуже багато молоді до 40 років маніфестують діабет саме через хронічний стрес і бойові дії. Умовно кажучи, цукровий діабет “помолодшав”», — розповіла лікарка-кардіологиня Олена Мітченко.

Вона додала, що без належного лікування діабет провокує ураження судин, ниркову недостатність, порушення зору, ампутації та серцеві напади.

«Для діабету характерний безбольовий перебіг ішемічної хвороби серця. Більшість хворих помирають від інфаркту, навіть не знаючи про свій стан», — зазначила Мітченко.

Заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар повідомив, що у 2026 році МОЗ планує запустити програму скринінгів здоров’я, зокрема для профілактики діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань. Крім того, МОЗ спільно з НСЗУ працюють над розширенням програми «Доступні ліки», щоб пацієнти з діабетом могли отримувати більше сучасних препаратів безоплатно або з невеликою доплатою.

Детальніше про те, як цукровий діабет 2-типу пов'язаний з серцево-судинними хворобами, ожирінням та що можна зробити, читайте в нашому матеріалі.