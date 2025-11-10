Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаЗдоров'я

В Україні зросла кількість ускладнень серед людей із цукровим діабетом 2-го типу, — дослідження

Із початку повномасштабної війни в Україні суттєво збільшилася кількість пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (так званим “набутим” за життя), у яких фіксують високі ризики ускладнень. 

За даними українських дослідників, кожен четвертий пацієнт із діабетом 2-го типу (приблизно 25%) має критичний рівень глікованого гемоглобіну, що свідчить про небезпечне підвищення середнього рівня цукру в крові. До 2022 року цей показник становив близько 11%.

В Україні зросла кількість ускладнень серед людей із цукровим діабетом 2-го типу, — дослідження
дискусія до Дня боротьби з цукровим діабетом
Фото: Діа-Дзен

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар під час публічної дискусії до Дня боротьби з цукровим діабетом.

У дослідженні зазначають, що на прогресування діабету 2 типу суттєво вплинули стресові фактори війни — пережиті обстріли, досвід окупації, вимушене переміщення, втрати близьких, а також обмежений доступ до моніторингу рівня глюкози крові.

За даними громадської організації «Діа-Дзен», сьогодні понад 1,5 млн українців живуть із діагнозом діабету, і ще стільки ж можуть не знати про свою хворобу.

«‎Ми щодня спілкуємося з людьми з діабетом та їхніми рідними й отримуємо від них звернення по допомогу. Ці люди, на жаль, рухаються до інвалідності та передчасної смерті. І таких пацієнтів багато в наших терапевтичних, хірургічних відділеннях, у відділеннях діалізу… Страшно розуміти, що цим незворотнім станам почасти можна запобігти, якби пацієнти і лікарі мали можливість забезпечити терапію, рекомендовану протоколами лікування діабету. Але на це в пацієнта зазвичай немає грошей, а Програма медичних гарантій це не покриває», — зазначила виконавча директорка ГО Юлія Кукліна.

Сімейна лікарка, докторка медичних наук Ірина Волошина звернула увагу на те, що частина пацієнтів досі користується неефективними методами лікування, які залишилися ще з минулих десятиліть: «Багато пацієнтів із діабетом, у тому числі ті, хто перебуває за кордоном як вимушені переселенці та звертається до місцевих лікарів, щиро вірять, що їм допоможуть крапельниці. Проблема в тому, що в Україні їм діагностували діабет іще 20–30 років тому, коли існувало чимало сумнівних схем лікування. І сьогодні нашим сімейним лікарям складно розвіяти міф, що ці крапельниці їм не продовжать життя, не врятують їхні нирки, не врятують очі, і що потрібно замість витрачання коштів на недоказові методи лікування перенаправити гроші на ті методи діагностики та препарати, які дійсно можуть врятувати людям життя».

Якщо раніше діабет 2-го типу переважно виявляли у людей старшого віку, то тепер — у 40–45-річних і навіть молодших.

«Кожен третій пацієнт у нашому центрі — воїн ЗСУ. Ми бачимо, як у молодих чоловіків, яким лише 27 чи 32 роки, виникає тяжка гіпертензія і цукровий діабет 2 типу. Дуже багато молоді до 40 років маніфестують діабет саме через хронічний стрес і бойові дії. Умовно кажучи, цукровий діабет “помолодшав”», — розповіла лікарка-кардіологиня Олена Мітченко.

Вона додала, що без належного лікування діабет провокує ураження судин, ниркову недостатність, порушення зору, ампутації та серцеві напади.

«Для діабету характерний безбольовий перебіг ішемічної хвороби серця. Більшість хворих помирають від інфаркту, навіть не знаючи про свій стан», — зазначила Мітченко.

Заступник міністра охорони здоров’я Євген Гончар повідомив, що у 2026 році МОЗ планує запустити програму скринінгів здоров’я, зокрема для профілактики діабету 2-го типу та серцево-судинних захворювань. Крім того, МОЗ спільно з НСЗУ працюють над розширенням програми «Доступні ліки», щоб пацієнти з діабетом могли отримувати більше сучасних препаратів безоплатно або з невеликою доплатою.

Детальніше про те, як цукровий діабет 2-типу пов'язаний з серцево-судинними хворобами, ожирінням та що можна зробити, читайте в нашому матеріалі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies