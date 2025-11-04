Швейцарія запустила 4-річний проєкт TRUE для розбудови реабілітації в Україні

4 листопада 2025 року стартував чотирирічний українсько-швейцарський проєкт «TRUE — Реабілітація травм для України», спрямований на розвиток сучасної системи реабілітації в країні.

Адже через війну близько 250 тисяч українських пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги.

Про це повідомляють БФ “Пацієнти України”.

Проєкт триватиме до 2029 року, а його фінансування з боку Швейцарії становить майже 9 мільйонів швейцарських франків.

TRUE фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC) і реалізовуватиметься українським БФ «Пацієнти України» та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH).

Відповідний документ про запуск проєкту підписано в Києві Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком та Делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером, який наразі перебуває з робочим візитом в Україні.

TRUE сприятиме розбудові людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я (тих, що надають допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій).

Проєкт підтримуватиме впровадження якісних міжнародних практик й розвиток національної експертизи — щоб українці могли отримувати якісну реабілітацію у своїй лікарні безоплатно та повертатися до активного життя.

Для цього проєкт працюватиме як над удосконаленням законодавства, нормативної бази і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях.

Зокрема, TRUE модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом. Допомагатиме медзакладамсучасним реабілітаційним обладнанням та допоміжними засобами реабілітації.

Особлива увага буде приділена створенню зрозумілих маршрутів пацієнта — від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг.