В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаЗдоров'я

Швейцарія запустила 4-річний проєкт TRUE для розбудови реабілітації в Україні

4 листопада 2025 року стартував чотирирічний українсько-швейцарський проєкт «TRUE — Реабілітація травм для України», спрямований на розвиток сучасної системи реабілітації в країні. 

Швейцарія запустила 4-річний проєкт TRUE для розбудови реабілітації в Україні
Підписання меморандуму по проєкту TRUE
Фото: Пацієнти України

Адже через війну близько 250 тисяч українських пацієнтів щороку потребують якісної реабілітаційної допомоги.

Про це повідомляють БФ “Пацієнти України”.

Проєкт триватиме до 2029 року, а його фінансування з боку Швейцарії становить майже 9 мільйонів швейцарських франків.

TRUE фінансується Швейцарією через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва (SDC) і реалізовуватиметься українським БФ «Пацієнти України» та Швейцарським інститутом тропічного й громадського здоров’я (Swiss TPH).

Відповідний документ про запуск проєкту підписано в Києві Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком та Делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України, послом Жаком Гербером, який наразі перебуває з робочим візитом в Україні.

TRUE сприятиме розбудові людиноцентричної та стійкої системи реабілітації на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я (тих, що надають допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій). 

Проєкт підтримуватиме впровадження якісних міжнародних практик й розвиток національної експертизи — щоб українці могли отримувати якісну реабілітацію у своїй лікарні безоплатно та повертатися до активного життя.

Для цього проєкт працюватиме як над удосконаленням законодавства, нормативної бази  і стандартів у сфері реабілітації, так і безпосередньо із розбудовою реабілітації на місцях. 

Зокрема, TRUE модернізуватиме вищу освіту у сфері реабілітації, підвищуватиме кваліфікацію фахівців через навчальні курси, тренінги й обмін досвідом. Допомагатиме медзакладамсучасним реабілітаційним обладнанням та допоміжними засобами реабілітації.

Особлива увага буде приділена створенню зрозумілих маршрутів пацієнта — від лікарняного ліжка до повернення додому та отримання соціальних послуг. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies