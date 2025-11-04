США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
В Україні запустять пілот із тривалого безоплатного меддогляду для ветеранів та ветеранок

Кабмін затвердив проєкт, який передбачає безоплатний довготривалий медичний догляд для ветеранів та ветеранок, що через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки.

Послуги надаватимуть повністю безоплатно — вартість медзакладам покриватиме Національна служба здоровʼя.

Про це повідомляє МОЗ.

Такі послуги надаватимуть пацієнтам, функціональний стан яких за шкалою Бартела (стандартизований інструмент, який використовується у медицині для оцінки рівня самостійності людини у повсякденному житті) — має 30 балів і менше. 

За словами МОЗу, запровадження програми дозволить ветеранам та ветеранкам отримати такі послуги: 

  • проведення первинної оцінки стану за стандартизованими шкалами (Бартела, Карновського) з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень з відповідним зазначенням результатів у меддокументації; 
  • спостереження та супровід (лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди) із урахуванням стану здоров’я пацієнта, наявних хронічних захворювань, даних медичної карти, залучення інших необхідних фахівців для консультування із зазначенням частоти їхніх візитів; 
  • здійснення щоденного нагляду за станом здоров’я пацієнта, контролю прийому ліків, профілактики ускладнень та інфекційних захворювань, ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання, догляду за пролежнями із відповідними зазначенням у медичній документації; 
  • забезпечення підтримки гігієни та збалансованого харчування (в тому числі покращеного ентерального харчування відповідно до специфічних потреб пацієнта); 
  • проведення підтримуючої реабілітації та психологічної, соціальної та духовної підтримки; 
  • забезпечення безперервності та наступності меддогляду; 
  • підтримка комфорту та фізіологічних потреб пацієнта; 
  • надання допомоги близьким родичам або законним представникам щодо організації домашнього догляду, навчання навичкам самообслуговування

Тариф за один цикл догляду залежатиме від рівня функціонального стану пацієнта, який оцінюється за цією шкалою протягом щонайменше 28 календарних днів:

  • для пацієнтів із високою залежністю (20 балів або менше) тариф становить 5 452,52 гривні;
  • для пацієнтів із помірною залежністю (від 21 до 30 балів) тариф становить 3 484,30 гривні.
