Імпортер вакцини проти грипу веде перемовини щодо додаткової партії в Україну

Імпортер вакцини проти грипу “Джісі Флю” веде додаткові перемовини з виробником вакцини щодо додаткових поставок доз в Україну.

Про це імпортер, ТОВ “Біолабс”, повідомив у коментарі LB.ua.

Наразі по країні збирають потребу по ринку, аби розуміти попит і очікування.

Відповідні свіжі листи очікування на вакцину проти грипу зявляються в соцмережах багатьох клінік по Україні.

У коментарі LB.ua імпортер також повідомив, що чіткої інформації про те, чи вдасться отримати додаткову партію вакцин для України, наразі ще немає. Ні чи вона точно буде, ні коли буде, ні де, ні у якій кількості.

Виробник іншої зареєстрованої в Україні вакцини проти грипу “Ваксігрип тетра”, компанія Санофі, повідомила, що додаткових поставок вакцин проти грипу цьогоріч в країну не планує. Причини меншої кількості партії від цього виробника описані тут.