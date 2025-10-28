В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Імпортер вакцини проти грипу веде перемовини щодо додаткової партії в Україну

Наразі по країні збирають потребу по ринку, аби розуміти попит і очікування.

Імпортер вакцини проти грипу веде перемовини щодо додаткової партії в Україну
Вакцина від грипу
Фото: health.mvs.gov.ua

Імпортер вакцини проти грипу “Джісі Флю” веде додаткові перемовини з виробником вакцини щодо додаткових поставок доз в Україну.

Про це імпортер, ТОВ “Біолабс”, повідомив у коментарі LB.ua.

Наразі по країні збирають потребу по ринку, аби розуміти попит і очікування.

Відповідні свіжі листи очікування на вакцину проти грипу зявляються в соцмережах багатьох клінік по Україні.

У коментарі LB.ua імпортер також повідомив, що чіткої інформації про те, чи вдасться отримати додаткову партію вакцин для України, наразі ще немає. Ні чи вона точно буде, ні коли буде, ні де, ні у якій кількості. 

Виробник іншої зареєстрованої в Україні вакцини проти грипу “Ваксігрип тетра”, компанія Санофі, повідомила, що додаткових поставок вакцин проти грипу цьогоріч в країну не планує. Причини меншої кількості партії від цього виробника описані тут.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
