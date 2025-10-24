Я прибрала сільничку зі столу. Чому варто шукати «приховану» сіль у продуктах

Однак у надлишку цей мінерал підвищує артеріальний тиск, навантажує серце і судини, що збільшує ризики серцево-судинних захворювань. І зараз мова не про пересолювання страв в окремих випадках. А про постійний надлишок солі в раціоні.

Сіль важлива в раціоні не лише як підсилювач смаку. Натрій, з якого складається харчова сіль, в нормі підтримує баланс рідини та роботу організму.

Уже давно знаю про рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я вживати не більше 5 г солі на день (одну чайну ложку без гірки).

Років шість тому я поступово почала трохи менше підсолювати страви й прибрала сільничку зі столу.

75% солі ми отримуємо не з сільнички

З цікавості вирішила перевірити, скільки ж солі ми споживаємо з чоловіком. За десять місяців у нас пішла лише одна пачка йодованої солі на двох — це приблизно 1,5 грами на день на кожного. “О, то ми приблизно вкладаємося в рекомендації,” — тішила себе.

Але згодом з досліджень дізналася, що близько 75% солі ми отримуємо не з сільнички, а з готових продуктів і фастфуду.

Виявляється, українці споживають удвічі більше солі за рекомендовані ВООЗ норми — в середньому 12,6 г на добу, замість менше 5 г.

“Ну, окей, — подумала, — ковбасні вироби, солоні снеки в нашій сім’ї їдять рідко, тому все норм”.

Фото: Оксана Левицька

І знову промах, бо виявилося, що в хлібі, в сирах, в овочевих консервах теж купа солі у складі. Коли почала читати етикетки, зрозуміла, як багато «прихованої» солі у щоденних продуктах.

Наприклад, рис ми зварили без солі, а потім додали лише одну столову ложку соєвого соусу — небагато, правда? На упаковці соусу пише, шо у 100 грамах соусу – 12 грамів солі. Це багато чи ні? А скільки в столовій ложці соєвого соусу грам солі? Я розгубилася, як рахувати ті “не більше 5 г на день” та на певний період відпустила ситуацію.

Фото: Надане авторкою Вміст солі у звичних продуктах

Дітям до двох років не рекомендують додавати сіль у страви

Коли народилася донька і ми почали прикорм, розпочався новий етап зменшення споживання солі.

Дітям до двох років не рекомендують додавати сіль у страви. Ми вводили прикорм за принципом тарілки здорового харчування. Давали доньці ту саму їжу, що й собі, тож перестали солити під час приготування каші, м’ясо, овочі, рибу.

Цікаво, що самі почали різноманітніше та більш збалансовано харчуватися, керуючись порадами доказових педіатрів.

Фото: Оксана Левицька

Іноді підсолювали собі вже готову страву, але поступово почали звикати до натурального смаку.

За порадами експертів з прикорму я почала експериментувати і додавати в страви для смаку тертий сир, горіхи, томат, спеції, лимон… Виявилося, що страва може бути смачною і яскравою на смак і без солі.

Тож вирішила розібратись з сіллю в магазинних продуктах. Почала вивчати етикетки, коли шукала продукти для дитини.

З того часу цей показник став для мене орієнтиром.

З часом у мене з’явилися свої маленькі лайфхаки.

Фото: Оксана Левицька

«Дослідження в магазині»

Певний період я ходила між полицями й порівнювала вміст солі в продуктах, які зазвичай купую. Зазвичай таку інформацію вказують у полі “Поживна цінність” на етикетці. Виявилося, що різниця між продуктами одного виду може бути колосальною. Наприклад, серед сирів деякі українські виробники мають помірний вміст солі, інші — навпаки. А з крафтовими продуктами не так просто. Наприклад, хліб з пекарні супермаркету не має інформації “Поживна цінність” на упаковці. Тому доводилося шукати цю інфо на ціннику, на прилавках, або уточнювати в консультантів. Зараз вже пам’ятаю, в яких продуктах яких виробників солі менше.

Читати етикетки — тепер моя звичка.

Інформація про вміст солі може зазначатися двома способами:

Як сіль (NaCl) – наприклад, «Сіль: 1,2 г на 100 г продукту». Як натрій (Na) – у цьому випадку, щоб дізнатися еквівалентну кількість солі, кількість натрію слід помножити на коефіцієнт 2,5. Наприклад, якщо продукт містить 0,5 г натрію на 100 г, це приблизно 1,25 г солі.

Варто звертати увагу і на розмір порції: іноді вміст солі вказується не на 100 г продукту, а на одну порцію, зазначену на упаковці.

Не ставлю сільничку на стіл

Якщо комусь з рідних хочеться досолити — треба встати, відкрити шафку й узяти, найчастіше це лінь робити. Як результат — менше солі у тарілці. Ну і пачка солі захована високо, тож іноді сільничка кілька днів може стояти порожня.

Відкрила для себе нові способи додати смаку стравам

З прянощів люблю кріп, базилік, паприку, італійські трави. А ще додаю тертий витриманий сир, терті горіхи чи зернята, томат, оливкову олію та лимон. Бо гострі і насичені (на кшталт, часника чи імбиру) не дуже до смаку.

Фото: Оксана Левицька Фото: Оксана Левицька Фото: Оксана Левицька Фото: Оксана Левицька

Консервовані овочі замінила на заморожені. Кукурудза та горошок в пароварці розморожуються за 1 хв і набагато смачніші, ніж з консерви.

Не рахую кожен грам солі й не ставлю собі заборон. Колись намагалася уявити, як виглядають ті «5 грамів солі на добу», але зрозуміла, що рахувати це немає сенсу. Тепер просто шукаю варіанти, де солі менше. Принцип простий: чим менше — тим краще.

Іноді, коли дуже хочеться, ми в сім’ї можемо з’їсти суші з соєвим соусом, шматочок ковбаси чи бургер — це нормально.

Якщо не можемо відмовитись від якогось солоного продукту, тоді їмо його вдвічі менше або рідше. Головне, щоб такі моменти залишалися винятком, а не звичкою.

З часом помітила, що смакові відчуття змінюються. Тепер, коли пробую щось щедро присолене, наприклад, горішки чи готові страви в закладах, — уже несмачно. І це цікавий ефект: коли поступово зменшуєш кількість солі, починаєш краще відчувати справжній смак продуктів.

Фото: Оксана Левицька

Маленькі зміни, трохи уважності до упаковок, до своїх бажань та відчуттів роблять більше, ніж будь-які суворі заборони. І саме з таких кроків починається здорове харчування: без стресу, але зі смаком.

Більше порад та інформацію про сіль в харчуванні можна дізнатися на сайті Центру громадського здоров’я