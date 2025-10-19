Як на серце та судини може вплинути зайва вага, до чого тут інсульт та генетична "лотерея"

За допомогою експертів пояснюємо, як переплетені розвиток цукрового діабету 2 типу, ожиріння, та серцево-судинні захворювання, як розвиток одного стану може тягнути за собою інший, що робити, аби цього уникнути, і що досліджують у світі, аби хоча б зменшити проблеми, які є в топі причин смерті у світі.

Можна уявити ці стани як клубок із трьох грубих кольорових ниток, які можуть переплітатись між собою у різних місцях і комбінаціях. У світі для такого сплетіння вже й термін є – кардіометаболічні захворювання. Їхня суть “зашита” у назві. Кардіо – серце і судини, метаболічні – обмін речовин. Наприклад, може бути поєднання ожиріння, цукрового діабету 2 типу, та високого тиску. Або діабету у поєднанні з серцевою недостатністю тощо.

Якщо глянемо ширше і поговоримо з лікарями, побачимо, що і цукровий діабет 2 типу, і серцево-судинні захворювання можуть бути тісно пов’язані … з ожирінням. Цей діагноз росте і у світі, і в Україні. Однак не варто думати, що ожиріння мають лише люди, нездатні до самодисципліни. У світі це вже визнане окремим серйозним хронічним захворюванням, на яке впливають не тільки генетика і спосіб життя, але й стрес, посилення інших хвороб унаслідок переживань, недосипи, довкілля, брак коштів на якісне харчування тощо.

Усе це – офіційні свіжі дані за 24 вересня 2025 року з електронної системи охорони здоров’я, які у відповідь на запит LB.ua зібрали аналітики Національної служби здоров’я України.

Майже 9 млн людей в Україні мають хвороби системи кровообігу. З них понад 5 млн мають гіпертонічну хворобу серця, майже 3,5 млн – хронічну ішемічну хворобу серця.

Як наш спосіб життя впливає на серце, судини та інші органи

Щоб ми жили, потрібна енергія. Її потребують усі клітини тіла. Де її взяти? З їжі. Різні продукти, особливо виноград, яблука, банани, сухофрукти, гарбузи, рис, вівсянка, макарони, картопля та інші – багаті на глюкозу. Вона є основним джерелом енергії для тіла. Окрім продуктів, є ще природне вивільнення організмом накопиченої глюкози (глікогену).

Аби глюкоза перетворилася на енергію, підшлункова виробляє гормон інсулін. Клівлендська клініка пропонує уявити його як ключ, що відкриває двері клітин тіла. Коли інсулін їх відчиняє, глюкоза може покинути кров, перейти в клітини, і дати їм енергію.

Якщо інсуліну в організмі замало, глюкоза не може потрапити в клітини, натомість накопичується в крові. Тобто інсулін є ще й контролером рівня цукру. Якщо цукор у крові росте, це може призвести зокрема до діабету.

Чому можуть виникати проблеми з інсуліном? Може бути комбінація факторів, від генетичних до проблем довкілля і способу життя.

Наприклад, якщо людина схильна до переїдання в силу різних причин – медичних, психологічних, тощо – її вага росте. Проста математика – коли їмо більше калорій, аніж спалюємо впродовж дня, буде плюс на вагах.

Коли підвищується маса тіла – підвищується і вміст жирової тканини, пояснює науковець-ендокринолог Борис Маньковський, завкафедри терапії, вік-асоційованих захворювань і діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, доктор меднаук. Жирова тканина погано чутлива до власного інсуліну. І його вже стає недостатньо, щоб підтримувати здоровий рівень глюкози в крові. Підвищується рівень глюкози в крові – розвивається цукровий діабет 2 типу.

Фото: Інститут геронтології Борис Маньковський

Але харчування – не єдиний фактор ризику розвитку діабету 2 типу. Значну роль грає й, наприклад, генетична схильність. Якщо у вас є генетична схильність до розвитку серцево-судинних хвороб чи цукрового діабету 2 типу, то навіть невеликий вплив факторів ризику, як-от набір ваги, можуть спровокувати розвиток захворювання.

Професор пояснює, що важливе значення має не тільки кількість калорій, але й їхній склад. Якщо їсти багато жирної їжі, буде розвиватися як цукровий діабет 2 типу, так і різні серцево-судинні захворювання. Чому? Бо високий рівень цукру та жирів у крові ведуть до підвищеного артеріального тиску. Як?

Коли жирів, холестерину та інших речовин у крові стає забагато і організм не справляється ними управляти, вони накопичуються у стінках артерій та на них. Ці нарости називають бляшками. Бляшки можуть призводити до звуження артерій, блокуючи кровотік. Можуть відриватися, закупурювати судини та призводити до інфаркту або інсульту..

Фото: Central Georgia Heart Center Приблизно так можна уявити закупорені судини бляшками

Однак це ще не все. Чим старшими ми стаємо, тим повільнішим стає обмін речовин, наш метаболізм. І при тому ж способі життя і кількості спожитих калорій вага з віком може рости, тому з часом треба їсти менше. З віком загалом росте ризик розвитку захворювань.

Тобто маємо зважати, каже професор, що вік – головний фактор ризику. І чим старшими ми стаємо, тим активніше маємо коригувати свої фактори ризику.

“Те, що не буде явно шкодити молоді, буде шкодити людині старшого віку, – пояснює Маньковський. – Ожиріння – не косметичний дефект, це один із топ факторів розвитку багатьох захворювань, зокрема кардіометаболічних”.

Як розвиваються кардіометаболічні захворювання?

Кардіологиня та докторка медичних наук з Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМНУ Марія Черська бачить пацієнтів із кардіометаболічними захворюваннями практично щодня. Це її найбільша група на прийомі.

Фото: Фото з фейсбук-сторінки лікарки Марія Черська

Практично завжди поєднання кардіологічних та метаболічних захворювань бачить і Борис Маньковський.

Як саме розвиваються кардіометаболічні захворювання? За словами Черської, частішим є так званий метаболічний шлях:

людина веде нездоровий спосіб життя; набирає вагу; паралельно розвивається інсулінорезистентність – стан, коли клітини не отримують достатньо енергії через стрибки рівня цукру; і можна дійти до медичного діагнозу ожиріння.

Далі може виникати, наприклад, підвищений тиск та / або дисліпідемія — коли порушується нормальне співвідношення ліпідів (жирів) та ліпопротеїнів у крові. Ці стани підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту та інсульту.

Але можливий і «кардіальний старт». Наприклад, у людини є прихована ішемічна хвороба серця або атеросклероз. Через це їй важко активно жити і відбувається зниження фізактивності, людина боїться фізнавантажень. Зрештою, йде швидкий набір ваги, через це – порушення вуглеводного обміну. І – привіт, цукровий діабет 2 типу. До речі, тут можна пройти тест і перевірити власний ризик розвитку цукрового діабету.

Обидва вектори, за словами кардіологині, підсилюються хронічним запаленням та порушенням сну. Тут уже привіт наслідкам майже чотирьох років повномасштабної війни.

Вона як лікарка бачить більше хронічного стресу, порушення сну та тривожних розладів, частіші епізоди підвищеного тиску, часті переривання лікування та медичного спостереження. Погіршилася доступність якісного харчування і фізактивності.

“Як наслідок — більше дебютів діабету та / або гіпертензії, швидший прогрес атеросклерозу та метаболічно-асоційованої хвороби печінки”, – каже Черська.

Люди приходять, коли вже зле

“Поки цукровий діабет 2 типу не викликає ускладнень, люди часто його ігнорують, не помічають, і не лікують”, – спостерігає співзасновниця і виконавча директорка ГО “Діа-Дзен" Юлія Кукліна. ГО допомагає пацієнтам з діабетом та їхнім близьким. Кукліна розповідає, що до них здебільшого звертаються люди з ускладненнями. Оскільки діабет впливає на стан судин, то можуть бути проблеми як із серцем, так і з судинами, так і з нирками.

Фото: Діа Дзен Юлія Кукліна

Наприклад, харків’янка з цукровим діабетом 2 типу, вже отримує інсулінотерапію. “Спочатку діабет якось лікувала, цукор став нормальний, і вона припинила через це лікування, – ключова помилка. Мала гіпертонію, став нормальний тиск, перестала ліки пити. І зіштовхнулася з гіпертонічним кризом (раптове значне підвищення артеріального тиску, якщо скаче високо, може спричинити інсульт, інфаркт і навіть смерть). Злякалася, почала стежити за рівнем цукру в крові, за харчуванням. Коли вже почалися судинні ускладнення, їх складно тримати під контролем. Треба ще більше самодисципліни”.

Наразі лікар прописав їй новітні препарати, які жінка намагається купувати за власний кошт, бо в “Доступні ліки” вони не включені. Це важко, бо доходи невеликі. До ГО звертається за допомогою, бо треба і голки десь брати для введення інсуліну, і тест-смужки для контролю рівня цукру. Наразі завдяки значним зусиллям розвиток її ускладнень тепер контрольований.

“Недавно отримали дані від НСЗУ – серед людей з діабетом 2 типу з 2020 по 2024 рік було 88 800 тисяч інфарктів і майже 39 000 інсультів. З наших спостережень, коли людині виявляють діабет в 50+, і вона нічого не робить із ним, то вже в 60+ треба ургентне втручання”, – додає Кукліна.

Якщо порахувати порівняно з іншими людьми без цукрового діабету, то саме в людей з цукровим діабетом 2 типу такі катастрофи стаються вдвічі частіше.

Юлія наводить дослідження про цукровий діабет 2 типу і війну в Україні, опубліковане у вже згаданому Lancet: “Там є показник глікований гемоглобін, який визначається раз на три місяці. Чим ближче він до норми, тим менше буде ускладнень. Медіана по Україні щороку зростає, тобто гіршає стан людей з цукровим діабетом 2 типу в Україні”. Перший тип у дослідженні не врахований.

Що каже зараз статистика України

Фото: Віта Корнієнко, LB.ua Статистика, яка дозволяє побачити обсяги кардіометаболічних захворювань, і то лише виявлених

Поєднання діабету та серцево-судинних захворювань мають 1 039 329 людей. Уявили масштаби? То що з цим робити?

Як лікують кардіометаболічні захворювання

Насамперед слід знати, що критичні тут – координація й навчання пацієнта, пояснює кардіологиня Марія Черська. Лікує вона їх комплексно через контроль тиску, цукру, холестерину, антитромботичної профілактики за показаннями, тощо, залежно від індивідуальних потреб людини. Можуть додавати препарати для покращення відчуття ситості.

Також з пацієнтами працюють над зміною способу життя – схудненням, переходом на середземноморську дієту, спортом, якісним сном, менеджментом стресу, відмовою від тютюну та алкоголю.

Аби весь цей комплекс спрацював, пацієнтів веде команда лікарів, залежно від потреб пацієнта це може бути: кардіолог, сімейний лікар, дієтолог, ендокринолог, фізичний терапевт, психотерапевт, гепатолог, нефролог, сомнолог.

“Найуспішніші системи — інтегровані, вони поєднують профілактичні заходи, ранній скринінг, командний менеджмент, цифровий супровід на кшталт нагадування та віддалених візитів, фокус на поведінкових змінах і соціальних показниках здоров’я”, – каже лікарка.

Цілісний погляд на людину дає результати. Наприклад, одна з пацієнток Марії, 39 річна жінка після стресових подій мала емоційне переїдання та порушення сну. Набрала понад 12 кг за рік. Артеріальний тиск був уже на “межі” норми. Комбінували когнітивно-поведінкову терапію, харчування, спорт, додавали за потреби препарати для підвищення відчуття ситості. Через шість місяців вона схудла, а її тиск покращився, як і рівень жирів.

Інший випадок – 52-річний менеджер мав надмірну вагу і підвищений тиск, переддіабет, високий рівень холестерину, УЗД показала стеатоз, шкідливе накопичення жиру (ліпідів) у печінці. За 9 місяців роботи з медиками він схуд, перейшов на середньоземноморську дієту, почав займатися фізактивністю, приймав ліки для нормалізації рівня холестерину та цукру, також приймав препарат для покращення відчуття ситості. Його жири нормалізувалися в організмі, ліпіди теж, стан печінки покращився.

Юлія Кукліна теж наголошує на важливості профілактики та навчання пацієнтів самоконтролю. Бо без цього неможливі якісні результати. Вона наголошує, що пацієнтам з цукровим діабетом 2 типу в Україні зараз важче. Бо для людей з цукровим діабетом 1 типу держава закуповує ті ж тест-смужки для регулярного контролю рівня цукру в крові, а люди з цукровим діабетом 2 типу мають закуповувати їх самостійно. Враховуючи, що значна частина таких пацієнтів – люди старшого віку, то в них попросту може не бути коштів на цей контроль власного стану.

Чи готова до цього держава? Не факт. Адже, нагадаємо, пацієнтів з діабетом 1 типу в рази менше, ніж другого. Отже, це навантаження на бюджет, якого і так бракує. У відповідь на запит LB.ua в НСЗУ відповіли, що підтримують розвиток “Доступних ліків”, і зазначили, що такі зміни можливі лише за результатами додаткового опрацювання уповноваженими органами, з урахуванням аналізу бюджетного впливу та фінансових можливостей держави, та визначення пріоритетів у медичній сфері в умовах обмеженого бюджету та воєнного стану: “НСЗУ виконує функцію реалізації рішень, затверджених МОЗом та Кабміном, і відкрита до професійного діалогу. Служба готова надавати аналітичні матеріали та експертну підтримку для подальшого розгляду цього питання у встановленому порядку”.

Юлія Кукліна сподівається, що це питання таки вдасться вирішити: “Набагато дешевше зараз дати людям тест-смужки і ефективні в профілактиці ускладнень ліки, ніж пізніше витрачати значно більші кошти на лікування інсультів, інфарктів, ампутацій, діаліз іт д, помножені на втрату працездатності людини, а часто і когось з родичів, які її доглядають"

Що дасть нам майбутнє

“Кардіометаболічна медицина – шлях, яким іде медицина глобальна. Коли ми займаємося суто цукровим діабетом, то звужуємо рамки свого бачення. Але проблема діабету не точкова, вона в більш ширшому контексті”, – каже гендиректор Ново Нордіск Україна Владислав Мороз.

Фото: Ново Нордіск Україна Владислав Мороз

Ново Нордіск – відома у світі компанія, яка зокрема досліджує цукровий діабет і запропонувала рішення, яке вже зробило одну революцію в лікуванні захворювання.

“Цукровий діабет призводить до більше 200 різних видів ускладнень, серед яких найбільш важливі - серцево-судинні захворювання. Більшість людей, які мають діабет, помирають не від діабету, а саме від серцево-судинних захворювань. У нас є можливість, якщо дивимось ширше на цю проблему, запобігати захворювання і сприяти тому, що люди живуть довше і більш якісним життям”, – розповідає гендиректор.

Зокрема, дослідження показують, що сучасні препарати для лікування цукрового діабету 2 типу можуть не тільки знижувати рівень глюкози в крові, а й зменшити ризик розвитку ускладнень діабету таких, наприклад, як серцево-судинні захворювання чи хронічна хвороба нирок.

За даними Міжнародної федерації діабету (International Diabetes Federation), у світі близько 589 мільйонів людей мають це захворювання, і близько 90% з них – діабет 2 типу.

Усе більше даних показують, що рішення тут має бути комплексним. Профілактувати хвороби і управляти ризиками, коли вони вже виникли, можна через зміну способу життя та оцінювання й допомогу людині, враховуючи саме її комплекс станів та особливостей.

Якщо дивитися у майбутнє, трішки далі “за горизонт”, то Владислав Мороз бачить там саме персоналізовану медицину і комплексні рішення для конкретних пацієнтів: “Штучний інтелект буде використовуватись більш широко і ефективно. ШІ вже використовується, щоб прогнозувати ефективність ліків. Це дозволяє вивчати властивості препарату ще до старту клінічних досліджень. У нас є така технологія, в яку інвестуємо великі кошти. Є накопичено багато даних, які необхідно проаналізувати і базуючись на аналізі передбачати, для якої групи пацієнтів та чи інша технологія буде мати найбільший ефект. Одними ліками важко досягнути ефективного результату”.

А поки цього “за горизонтом” ще немає, чого можемо очікувати в найближчі роки? За прогнозами Мороза, це розвиток вже наявних технологій – будуть з'являтися нові молекули і ставати доступнішими інноваційні.

Він розповідає, що інновації, в бік яких рухається світ, все ближче: “Мова не лише про ефективне лікування, але про запобігання і навіть виліковування захворювань таких як цукровий діабет”.

Наприклад, його компанія активно вивчає і займається РНК-інтерференцією – технологією, яка дозволяє редагувати гени і впливати на генетичні механізми чи аспекти розвитку хвороби. Мова про так звані генетичні ножичі, можливість робити точкові заміни в генетичному матеріалі.

Також вони займаються технологією моноклональних антитіл: “Це напрямок, який ми зараз досліджуємо в серцево-судинних захворюваннях, де ми використовуємо цю технологію і є вже молекула, яка знаходиться в третій стадії клінічних досліджень, моноклональне антитіло проти інтерлекіну-6, прозапального фактору, який лежить в основі запалення в організмі. Саме запалення на сьогодні розглядається як один з ключових механізмів розвитку ряду серцево-судинних захворювань. Перш за все, ми вивчаємо його щодо розвитку атеросклерозу і серцево-судинної недостатності. І попередні результати вражаючі. Сподіваюсь, це зможе стати революцією в лікуванні”.

Партнером публікації є компанія "Ново Нордіск Україна". Інформація, представлена в матеріалі, є виключно для освітніх та інформаційних цілей. Вона не призначена для самостійної діагностики. Для отримання точної діагностики та належного лікування зверніться до лікаря.