Смертність серед молоді у світі зростає, хоча тривалість життя людства загалом повернулася до рівня до пандемії — дослідження

У Східній Європі показники смертності серед вікової групи 5–19 років зросли на 54%, а серед 20–24-річних — на 40% у період із 2011 по 2023 роки.

Тривалість життя у світі повернулася до рівня, який був до пандемії COVID-19, однак серед дітей і молоді в останнє десятиліття спостерігається зростання смертності.

Про це повідомляють CNN та Politico з посиланням на дослідження Інституту показників та оцінки здоров’я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету, опубліковане в журналі The Lancet.

За даними дослідників, які проаналізували показники у 204 країнах, у 2023 році середня тривалість життя становила 76,3 років для жінок і 71,5 рік для чоловіків — майже стільки ж, як до пандемії. У середньому люди живуть на 20 років довше, ніж у 1950-му.

Водночас різниця між регіонами залишається значною: від 83 років у країнах із високим рівнем доходу до 62 — у державах субсахарської Африки.

Основними причинами смертності у світі залишаються серцево-судинні захворювання та інсульт. Зменшилася кількість смертей від інфекційних хвороб, проте зросли випадки, пов’язані з діабетом, хронічними хворобами нирок і хворобою Альцгеймера.

Зростання смертності у світі фіксують серед дітей і молоді.

Найбільше — серед людей віком 20–39 років у Північній Америці, що пов’язано із самогубствами, передозуваннями наркотиків і зловживанням алкоголем.

У Східній Європі, зокрема, показники смертності серед вікової групи 5–19 років зросли на 54%, а серед 20–24-річних — на 40% у період із 2011 по 2023 роки.

Серед основних причин — вживання наркотиків, психічні розлади, самогубства та війна. У Центральній Європі також зросла кількість смертей від психічних розладів і розладів харчової поведінки.

В Африці на південь від Сахари смертність серед молоді найчастіше пов’язана з інфекційними захворюваннями та ненавмисними травмами.

Дослідники зазначають, що половину всіх смертей і випадків інвалідності у світі можна було б запобігти. Серед ключових чинників, які потребують уваги, вони називають високий рівень цукру в крові, надмірну вагу, ожиріння, забруднення довкілля та зміну клімату — зокрема хвилі спеки, що частішають у Центральній і Східній Європі.