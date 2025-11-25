Про це йдеться в The Conversation.
З настанням холодів дедалі більше людей сушать білизну на радіаторах або сушарках у кімнатах. За даними Національного центру аспергільозу в Манчестері, взимку так роблять до 87% населення. Така практика здається безпечною, але суттєво підвищує ризик розвитку грибкових інфекцій, особливо коли у квартирі бракує вентиляції.
Професор Девід Деннінг, експерт із грибкових інфекцій Манчестерського університету, пояснює, що більшість здорових людей не помітять серйозних наслідків, але для вразливих груп ризики величезні.
У хворих на астму спори можуть провокувати сильний кашель. У людей зі слабкою імунною системою — пацієнтів, які проходять хіміотерапію, хворих на СНІД, або тих, хто має хронічні легеневі ураження, вдихання спор Aspergillus може спричинити аспергільоз, що іноді призводить до смертельного ураження легень.
Такий досвід має Крейг Мазер із Болтона, батько трьох дітей. Після перенесеного туберкульозу його легені ослабли, а дитяча астма залишила хронічні наслідки.
Коли чоловік продовжував роками сушити білизну у своїй спальні, вологість спричинила розвиток хронічного легеневого аспергільозу. Лікарі встановили діагноз і призначили протигрибкове лікування, після чого симптоми, напади кашлю та нічна пітливість, стали зменшуватися. Крейг зауважив значне покращення лише тоді, коли повністю припинив сушити одяг у приміщенні.
Фахівці радять за можливості уникати сушіння білизни в кімнатах або робити це в добре провітрюваному приміщенні. Використання осушувачів повітря чи спеціальних сушильних шаф також допомагає суттєво знизити ризики.