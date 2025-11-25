Найвразливіші — люди з ослабленою імунною системою та хворі на тяжку астму.

Сушіння білизни в приміщенні взимку може становити серйозну загрозу для здоров’я: лікарі попереджають, що підвищена вологість створює умови для розмноження небезпечної плісняви, зокрема Aspergillus fumigatus, яка здатна спричиняти важкі та потенційно смертельні легеневі інфекції.

Про це йдеться в The Conversation.

З настанням холодів дедалі більше людей сушать білизну на радіаторах або сушарках у кімнатах. За даними Національного центру аспергільозу в Манчестері, взимку так роблять до 87% населення. Така практика здається безпечною, але суттєво підвищує ризик розвитку грибкових інфекцій, особливо коли у квартирі бракує вентиляції.

Професор Девід Деннінг, експерт із грибкових інфекцій Манчестерського університету, пояснює, що більшість здорових людей не помітять серйозних наслідків, але для вразливих груп ризики величезні.

У хворих на астму спори можуть провокувати сильний кашель. У людей зі слабкою імунною системою — пацієнтів, які проходять хіміотерапію, хворих на СНІД, або тих, хто має хронічні легеневі ураження, вдихання спор Aspergillus може спричинити ас­пер­гі­льоз, що іноді призводить до смертельного ураження легень.

Такий досвід має Крейг Мазер із Болтона, батько трьох дітей. Після перенесеного туберкульозу його легені ослабли, а дитяча астма залишила хронічні наслідки.

Коли чоловік продовжував роками сушити білизну у своїй спальні, вологість спричинила розвиток хронічного легеневого аспергільозу. Лікарі встановили діагноз і призначили протигрибкове лікування, після чого симптоми, напади кашлю та нічна пітливість, стали зменшуватися. Крейг зауважив значне покращення лише тоді, коли повністю припинив сушити одяг у приміщенні.

Фахівці радять за можливості уникати сушіння білизни в кімнатах або робити це в добре провітрюваному приміщенні. Використання осушувачів повітря чи спеціальних сушильних шаф також допомагає суттєво знизити ризики.