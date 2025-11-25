Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаЗдоров'я

Чому сушіння білизни в приміщенні може становити загрозу для здоров'я, — дослідження

Сушіння білизни в приміщенні взимку може становити серйозну загрозу для здоров’я: лікарі попереджають, що підвищена вологість створює умови для розмноження небезпечної плісняви, зокрема Aspergillus fumigatus, яка здатна спричиняти важкі та потенційно смертельні легеневі інфекції. 

Найвразливіші — люди з ослабленою імунною системою та хворі на тяжку астму.

Чому сушіння білизни в приміщенні може становити загрозу для здоров'я, — дослідження
сушіння білизни в приміщенні
Фото: hozdom

Про це йдеться в The Conversation. 

З настанням холодів дедалі більше людей сушать білизну на радіаторах або сушарках у кімнатах. За даними Національного центру аспергільозу в Манчестері, взимку так роблять до 87% населення. Така практика здається безпечною, але суттєво підвищує ризик розвитку грибкових інфекцій, особливо коли у квартирі бракує вентиляції.

Професор Девід Деннінг, експерт із грибкових інфекцій Манчестерського університету, пояснює, що більшість здорових людей не помітять серйозних наслідків, але для вразливих груп ризики величезні. 

У хворих на астму спори можуть провокувати сильний кашель. У людей зі слабкою імунною системою — пацієнтів, які проходять хіміотерапію, хворих на СНІД, або тих, хто має хронічні легеневі ураження, вдихання спор Aspergillus може спричинити ас­пер­гі­льоз, що іноді призводить до смертельного ураження легень.

Такий досвід має Крейг Мазер із Болтона, батько трьох дітей. Після перенесеного туберкульозу його легені ослабли, а дитяча астма залишила хронічні наслідки. 

Коли чоловік продовжував роками сушити білизну у своїй спальні, вологість спричинила розвиток хронічного легеневого аспергільозу. Лікарі встановили діагноз і призначили протигрибкове лікування, після чого симптоми, напади кашлю та нічна пітливість, стали зменшуватися. Крейг зауважив значне покращення лише тоді, коли повністю припинив сушити одяг у приміщенні.

Фахівці радять за можливості уникати сушіння білизни в кімнатах або робити це в добре провітрюваному приміщенні. Використання осушувачів повітря чи спеціальних сушильних шаф також допомагає суттєво знизити ризики.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies