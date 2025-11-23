Чому українці рідше проходять профілактичні огляди, які проблеми частіше бачать зараз урологи в практиці, які симптоми не можна ігнорувати та коли варто звертатися до уролога, розповідає LB.ua лікар-уролог медичної мережі «Добробут» Олександр Банас.

Листопад вважають місяцем чоловічого здоров’я. Упродовж місяця відбувається всесвітня акція #Movember або #Вусопад — чоловіки відпускають вуса та бороди, щоб збільшити поінформованість про рак простати, рак яєчок та інші проблеми чоловічого здоров’я.

За даними Національного канцер-реєстру , у 2024 діагностували 8668 нових випадків, на обліку з цією недугою було 56 107 пацієнтів, 2541 — помер.

Рак простати є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед чоловіків у світі. За статистикою, він займає одне з перших місць серед пухлинних хвороб у чоловіків після 50 років.

Фото: instagram/banas_urologist Олександр Банас

У війну люди менше переймаються профілактичними оглядами

За спостереженнями уролога Олександра Банаса, після початку вторгнення РФ люди стали менше піклуватися про своє здоров’я: «Це підтверджують і дослідження, проведені різними організаціями. Вони вказують, що в кризових ситуаціях або в умовах національної нестабільності знижується кількість профілактичних оглядів, в тому числі урологічних».

Це пов’язано і з обмеженим доступом до меддопомоги, і з переїздами, втратою житла та стресами. Через це чоловіки часто відкладають візит до уролога, звертаючись лише тоді, коли проблема вже стає серйозною. Наприклад, Банас помічає у практиці більше пацієнтів, у яких діагностують запущені форми раку простати. «Це наслідок того, що профілактичні огляди стали рідкістю. Через війну багато чоловіків відкладають візити до лікаря, втрачаючи дорогоцінний час».

Коли слід бігти до лікаря

Є низка симптомів, при яких чоловікам варто одразу записуватися до лікаря:

поява крові в сечі; болі в ділянці сечовидільної системи, у попереку, нижній частині живота, паху або в статевих органах і промежині.

«Будь-які домішки в сечі, часті позиви, зниження струменя сечі чи поява еректильної дисфункції — вже привід звернутися до уролога», — пояснює Банас.

Лікар пояснює, що чоловічі урологічні захворювання можна умовно розділити на дві основні групи: «У чоловіків до 50 років найчастіше бачимо запальні захворювання, пов’язані з інфекціями сечостатевої системи, зазвичай переданими статевим шляхом. А після 50 років основними проблемами стають порушення сечовипускання, що можуть бути ознакою доброякісного збільшення або навіть раку передміхурової залози». Тому після 50 років кожен чоловік повинен щороку проходити обстеження передміхурової залози.

Фото: instagram/banas_urologist Банас Олександр за роботою

Окрім віку, важливими факторами ризику розвитку цього раку є:

Спосіб життя. Куріння, зловживання алкоголем, малорухливий спосіб життя та вживання великої кількості жирної їжі тваринного походження підвищують ризик.

Сімейний анамнез. Якщо у батька чи дідуся був рак простати, ризик розвитку цієї хвороби у сина чи онука значно зростає. Такі чоловіки повинні починати скринінг з 40 років. В інших випадках рекомендується починати скринінг з 50 років.

Етнічний фактор. Наприклад, чоловіки африканського походження мають більший ризик розвитку раку простати.

Утім, одразу панікувати не варто, треба бути свідомо настороженими. Найчастіше, коли пацієнти відчувають дискомфорт чи проблеми з сечовипусканням, йдеться не про рак, а про доброякісне збільшення передміхурової залози, пояснює Банас. Але слід мати на увазі, що рак може розвиватися без видимих проявів. Рак простати на початкових етапах симптомів взагалі немає.

Самообстеження

Окремо важливо перевірятися на рак яєчок молодшим чоловікам. Адже рак яєчок залишається однією з найпоширеніших онкопатологій у чоловіків віком до 40 років.

Урологи спостерігають тенденцію зростання кількості діагностованих випадків. Але це частково пов’язано з тим, що діагностика стала кращою, а чоловіки частіше почали проводити самообстеження. Його бажано проводити приблизно раз на місяць. Найкраще це робити під час душу або ванни, коли м’язи калитки розслаблені, і яєчка легше пропальпувати.

Потрібно обережно промацувати кожне яєчко від основи донизу, порівнювати їх між собою та звертати увагу на будь-які ущільнення, асиметрію, зміну форми чи болісні відчуття. Усе, що викликає занепокоєння — привід звернутися до уролога.

Бажано також хоча б раз на рік сходити до лікаря на огляд: «Сімейний лікар може зробити первинний огляд, призначити базові аналізи або УЗД і визначити, чи потрібна консультація уролога. Але якщо є кров у сечі, сильний біль або проблеми з ерекцією, у таких випадках потрібно звертатися одразу до уролога, не зволікаючи».

Основними факторами ризику цього виду раку, зазначає уролог, залишаються спадковість і деякі вроджені стани. Один із них — крипторхізм, це стан, коли яєчко не опускається в калитку під час розвитку плода. У нормі це має статися ще до народження або в перші місяці життя. Якщо цього не відбулося, дитину потрібно показати дитячому урологу. За необхідності проводять операцію, щоб опустити яєчко у природне положення.

Раніше, додає фахівець, траплялися випадки, коли проблему виявляли надто пізно — через відсутність профілактичних оглядів або недостатню обізнаність батьків. Зараз уже ситуація значно покращилася.

Фото: EPA/UPG

Ожиріння, куріння, алкоголь — топ трійка поведінкових факторів ризику

Надмірна вага серйозно впливає на чоловіче здоров’я. За словами уролога, жирова тканина починає виробляти речовини, що знижують рівень тестостерону — основного чоловічого гормону. Водночас можуть підвищуватися рівні естрогенів та пролактину: «Усе це призводить до зниження лібідо, порушення ерекції, зменшення енергії, втомлюваності та загального погіршення самопочуття».

Він додає, що тривалий дефіцит тестостерону, який називають гіпогонадизмом, негативно впливає на якість сперми — зменшується кількість і рухливість сперматозоїдів. Тобто ожиріння запускає складний ланцюг гормональних і фізіологічних змін, що шкодять чоловічому здоров’ю.

Ще одним важливим негативним фактором є куріння. «Це один із ключових факторів, що викликають порушення ерекції, адже цей процес напряму залежить від кровонаповнення судин статевого члена. Нікотин пошкоджує судини, погіршує їх еластичність, звужує просвіт і підвищує артеріальний тиск. Це впливає не лише на ерекцію, а й на роботу серця», — пояснює уролог.

Куріння також погіршує якість сперми, зменшуючи кількість, рухливість і життєздатність сперматозоїдів.

В алкоголю негативний вплив теж є, але дещо менший. «У невеликих кількостях алкоголь менш шкідливий, але при регулярному або надмірному вживанні починаються серйозні проблеми. Перш за все страждає печінка, яка бере участь у регуляції гормонів, у тому числі тестостерону. Потім це впливає на серцево-судинну систему, артеріальний тиск, обмін речовин».

Часте або надмірне вживання алкоголю часто супроводжується надлишковою вагою, порушенням обміну речовин і зниженням активності. «Усе це створює замкнене коло, в якому погіршується як фізичний стан, так і статева функція».

Фото: EPA/UPG

Сексуальне здоров’я

За досвідом уролога, звернень чоловіків із проблемами сексуального здоров’я за останні роки стало помітно більше. «Навіть під час пандемії COVID-19 ми вже бачили зростання кількості пацієнтів із подібними скаргами. Потім ситуація дещо стабілізувалася, але після початку війни знову спостерігаємо збільшення таких випадків».

При зверненні зі скаргами на еректильну дисфункцію завжди починають із комплексного обстеження:

перевіряють на інфекційні захворювання,

виключають органічні причини,

оцінюють гормональний стан.

«Часто зараз ми бачимо, що всі аналізи в нормі, анатомічно все гаразд, але проблема залишається. У таких випадках основним фактором стає саме психоемоційне перенавантаження — стрес, постійна напруга, тривожність», — додає лікар.

Якщо раніше більшість порушень мали органічні причини, то зараз переважають психогенні, коли організм фізично здоровий, але «вимикається» через сильні емоційні навантаження.«Перебування в умовах війни, постійного стресу, переохолодження чи спеки — усе це позначається на здоров’ї чоловіків, — пояснює лікар. — У військових часто є труднощі з дотриманням гігієни. Через холод, жаркий клімат, відсутність умов чи важке екіпірування».

Через такі обставини, за словами Банаса, найчастішими причинами звернень військових до уролога стають інфекції сечовидільної системи та запальні захворювання.

Військовослужбовці

«Військові звертаються з порушеннями ерекції, які можуть бути пов’язані не лише з фізичними, а й з психологічними чинниками — стресом, нерегулярним статевим життям або посттравматичними синдромами».

Особливу групу становлять пацієнти, які зазнали поранень під час бойових дій. Такі травми нерідко мають урологічний характер.

«Маємо випадки, коли внаслідок травм тазу або м’яких тканин виникають ускладнення, що потребують реконструктивних операцій, Якщо ж поранення не були належно оброблені на ранніх етапах евакуації, то з часом можуть розвиватися урологічні інфекції, особливо у випадках, коли встановлювалися катетери або дренажі».

Подібні ситуації вимагають не лише медвтручання, а й комплексної реабілітації, оскільки часто йдеться не лише про фізичне, а й психологічне відновлення.

Фото: instagram/banas_urologist ' Банас Олександр з колегою за роботою

Збереження фертильності

У світі, особливо в Україні, все частіше говорять про явище «відкладеного батьківства». Тобто планування дитини у більш дорослому віці.

«Біологічно з віком у чоловіків поступово знижується якість сперми — зменшується кількість і рухливість сперматозоїдів, частіше зустрічаються порушення їхньої будови. Крім того, зростає рівень фрагментації ДНК сперматозоїдів, а це може впливати на успішність запліднення і навіть на подальший розвиток плода», – пояснює Банас.

З віком знижується і рівень тестостерону. «“Відкладене батьківство” має свої ризики, і їх потрібно враховувати. Після 40 років чоловіча фертильність поступово зменшується, і шанси на природне зачаття знижуються», — каже він.

В умовах війни частина чоловіків, особливо військових, свідомо вирішує зберегти свій біоматеріал. Законодавство їм це дозволяє. Можна у медзакладах провести кріоконсервацію сперми — заморозити її для подальшого використання. Лікар говорить, що кількість таких звернень із року в рік зростає.

«Для подружніх пар старшого віку існують сучасні методи допоміжних репродуктивних технологій, які ефективно допомагають досягти вагітності навіть у випадках, коли природне зачаття ускладнене», — додає він.

Лікар підкреслює, що зараз чоловіки значно активніше цікавляться власною фертильністю. «Раніше ініціаторками обстеження переважно були жінки, а зараз усе більше чоловіків самостійно проходять перевірку. Якщо до нас звертається подружня пара, ми завжди обстежуємо обох — і чоловіка, і жінку. Це дозволяє точно визначити причину й вибрати найкращу тактику лікування», — говорить він.

За його спостереженням, позитивна тенденція очевидна: підвищується обізнаність чоловіків про власне здоров’я та фертильність.

«Антирейтинг» порад для чоловіків щодо здоров’я

Якщо щось болить або турбує, не йди до лікаря. Завтра саме мине;

пам’ятай: ти ж чоловік, потерпи, «справжні» не скаржаться;

знайди сидячу роботу з дому, рухайся якнайменше;

постав стілець ближче до холодильника;

не виходь на вулицю — навіщо свіже повітря, якщо є кондиціонер;

пий, якщо хочеш, кури, якщо є настрій — бо «життя одне»;

і головне — побільше стресу!

«А якщо серйозно, — каже лікар, — найгірше, що може зробити чоловік, — це ігнорувати свій організм. Не чекати, поки проблема стане критичною — ось найкраща порада».